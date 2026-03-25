Блохин, Беланов и Шевченко в новой форме сборной Украины показали "Золотые мячи" на фото Adidas

Перед матчами плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 сборная Украины получила поддержку от своих легенд –обладателей "Золотого мяча". Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко приняли участие в фотосессии для продвижения новой выездной формы главной команды.

На фото из инстаграма Adidas Ukraine в камерной атмосфере лучшие нападающие в истории украинского футбола болеют за тех, кто представляет Украину на поле сейчас. А также демонстрируют свои награды и позируют в синих футболках, в которых сборная мечтает сыграть на Мундиале.

Почему собрались вместе обладатели "Золотого мяча" из Украины?

Трех владельцев самой престижной индивидуальной награды в футболе пригласили вместе принять участие в промо-кампании Adidas Ukraine по новой выездной формы сборной Украины, выполненной в синих цветах.

На фотографиях легенды украинского футбола вместе одели новые футболки и показали полученные ими "Золотые мячи".



Легенды смотрят на "Золотой мяч" Олега Блохина / фото Adidas Ukraine



Все три "Золотых мяча" и их владельцы в одном кадре / фото Adidas Ukraine

Что символизирует новая форма сборной Украины?

Согласно пресс-релизу Adidas, дизайн выездной формы прослеживает историю преемственности украинских гербов от времен князя Владимира Великого до дизайнов Василия Кричевского и Николая Битинского. Узор в верхней передней части футболки изображает наш национальный символ.

Впервые за 36 лет Adidas также вернули на формы сборных команд свой оригинальный логотип-трилистник.

Соревнуясь за право принять участие в Чемпионате мира, мы представляем современную сборную современной Украины. Хорошо, что новый выездной комплект сочетает этот образ с символами, которые для нашей страны имеют особый вес, и напоминает, кто мы есть,

– прокомментировал новую форму президент УАФ Андрей Шевченко.

Когда Украина сыграет в новой выездной форме?