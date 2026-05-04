В конце концов она пошла по стопам матери и сделала карьеру в тренерской работе. Но в семье все завершилось драмой и испорченными отношениями, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также В сети всплыли редкие фото со свадьбы Блохина и Дерюгиной

С кем из родителей жила Ириша Блохина?

После развала Советского Союза Олег Блохин отправился в Грецию, где начинал свою тренерскую карьеру. Его пригласили возглавить Олимпиакос из Пиреев, совсем близко к Афинам. Вместе с отцом в солнечную страну древней архитектуры и мифов переехала и маленькая Ирина, которую в семье принято называть Иришей.

До развода родителей оставалось еще почти 10 лет, однако напряжение уже чувствовалось. Как отмечает Википедия, девочка решила заняться образованием и карьерой: выучилась в колледже, овладела искусством постановки, разрабатывала гала-выступления для гимнасток, получила грант на поездку в Соединенные Штаты, где мечтала стать актрисой и певицей.

После вояжа в Америку Ириша вернулась в Украину и с тех пор не отдаляется от матери. Вместе с Ириной Дерюгиной они работали в легендарной столичной школе художественной гимнастики, подготовили несколько поколений олимпийских призеров и чемпионок мира и Европы. Тренерская работа стала тем самым призванием, которое искала дочь Блохина и Дерюгиной долгие годы.

Какие отношения у Ириши Блохиной с отцом?

Во время домашнего для Украины Евро-2012 казалось, что Ириша Блохина и ее отец тепло общаются, а дочь настолько переживала за успехи папы, что после проигранного матча с Англией и вылета из турнира плакала в прямом этепе программы "Великий футбол".

Однако правда оказалась жестокой. В интервью ютуб-проекту журналиста Дмитрия Гордона Ирина Дерюгина шокировала признанием, что Блохин вообще прекратил контакты с дочерью и даже не знаком с одной из своих двух внучек.

Она всю жизнь его очень любила. Очень любила. Видимо, он очень много сделал ей больно в душу – очень много. Так не делают, так не поступают, такими детьми не разбрасываются,

– горько отметила легендарный тренер.

Блохин сейчас имеет собственную отдельную семью, он женат на женщине по имени Анжела, которая на 16 лет моложе его. У них две дочери Анна и Екатерина.