"Я же Блохин!": за что штрафовали легенду Динамо и почему отец запрещал ему получать зарплату

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Имя Блохина в первую очередь ассоциируется с "Золотым мячом", легендарными матчами и большими победами киевского клуба. Однако за футбольными достижениями скрывается немало необычных историй, которые помогают лучше понять характер одного из самых выдающихся украинских футболистов, передает 24 Канал.

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Блохин мог стать легкоатлетом, а не футболистом

Спортивные способности Олега Блохина проявились еще в детстве. Его мама Екатерина Адаменко была титулованной легкоатлеткой, поэтому будущий обладатель "Золотого мяча" с ранних лет занимался бегом и развивал скорость.

Четырехлетний Олег Блохин с мамой / Фото из открытых источников

В 1969 году 16-летний Олег пробежал 100 метров за 11 секунд. Это соответствовало нормативу первого спортивного разряда! Более того, юным спринтером заинтересовались представители легкой атлетики. По словам самого Блохина, тренер Владимир Петровский предлагал ему оставить футбол и сосредоточиться на беге.

Однако скорость, которая могла бы сделать его легкоатлетом, в конечном итоге стала одним из главных футбольных преимуществ.

Отец запретил ему получать зарплату в Динамо

Владимир Блохин, отец будущей звезды, не хотел, чтобы сын слишком рано привыкал к деньгам. Когда Олег выступал за юношескую команду Динамо, он попросил тренера Михаила Комана не выплачивать парню зарплату.

Родители считали, что сыну ничего не недостает: они самостоятельно покупали ему спортивную одежду, лыжи, коньки и другие необходимые вещи. По их мнению, дополнительные деньги могли стать лишним искушением для юноши.

Первую зарплату футболист получил уже в дублирующем составе. Она составляла 150 рублей в месяц.

Сначала Блохин хотел быть похожим на Герда Мюллера

В юности у Олега было несколько футбольных кумиров. Сначала ему нравился немецкий нападающий Герд Мюллер, выступавший под 13-м номером. Впоследствии внимание Блохина привлек Йохан Кройф, и украинец увлекся игрой голландца и даже стал отдавать предпочтение его 14-му номеру.

Олег Блохин во время выступлений за Динамо"/ Фото из открытых источников

Однако со временем будущая звезда поняла важную вещь: постоянное подражание другим может помешать сформировать собственный стиль.

Пока наконец не понял, что, подражая кому-то, рискую не стать Блохиным– вспоминал футболист.

Эта история хорошо характеризует его футбольное становление: в конце концов он создал собственный игровой образ, который трудно было спутать с кем-то другим.

"Золотой мяч" пришлось ждать больше года

В 1975 году Блохин стал лучшим футболистом Европы, опередив в голосовании таких звезд, как Франц Беккенбауэр и Йохан Кройф. Однако получить главный индивидуальный трофей сразу ему не удалось.

Фактическая церемония вручения награды состоялась лишь в марте 1977 года на Республиканском стадионе в Киеве. Церемонию провели перед четвертьфинальным матчем Кубка чемпионов против Баварии.

Ирония судьбы заключалась в том, что после торжественного вручения Блохин не реализовал пенальти в ворота немецкого клуба. Правда, это не помешало Динамо победить со счетом 2:0 и выйти в следующий раунд.

Интересно, что Блохин входит в пятерку самых молодых обладателей "Золотого мяча" за всю историю. Он стал обладателем награды в возрасте 23 лет, одного месяца и 25 дней.

В Австрии Блохин не мог поверить, что его штрафуют

В конце карьеры Блохин получил возможность попробовать свои силы за рубежом. В 1988 году он перешел в австрийский Форвертс из Штайра. Интересно, что ранее интерес к нападающему проявляли гораздо более престижные клубы, в частности Бавария, Реал и Сент-Этьен.

Переезд в Австрию стал для футболиста не только новым футбольным опытом, но и настоящим столкновением с незнакомой повседневной жизнью. Блохин признавался, что поначалу чувствовал себя там человеком из другого мира: не знал, как пользоваться кредитными картами, а деньги носил в обычном портфеле.

Особенно его удивила история со штрафом за неправильную парковку. Футболист попытался объяснить полицейскому, кто он такой, однако это не помогло.

"Я же Блохин!" – возмутился Олег Владимирович. В ответ правоохранитель лишь сказал: "Футбол – гуд!", но штрафную квитанцию с лобового стекла автомобиля так и не убрал.

Этот эпизод стал прекрасной иллюстрацией разницы между статусом футбольной знаменитости и обычными правилами жизни за рубежом.

История любви с Дерюгиной началась с травмы, а закончилась разводом

Личная жизнь Олега Блохина также была насыщена событиями. Его первой женой стала знаменитая украинская гимнастка Ирина Дерюгина, с которой футболист познакомился в конце 1970-х годов при довольно необычных обстоятельствах.

Тогда спортсменка получила серьезную травму колена и нуждалась в операции. Блохин помог ей найти квалифицированного врача и даже лично отвез к нему. Впоследствии между ними завязались романтические отношения.

Как вспоминала Дерюгина, после знакомства они вместе встретили Новый год. Несмотря на травмированное колено, гимнастка протанцевала с будущим мужем десять часов. А уже через несколько дней Блохин сделал ей предложение.

В 1980 году пара поженилась, а через три года у них родилась дочь Ирина. Супруги стали одной из самых известных спортивных семей страны.

Олег Блохин с семьей / Фото из открытых источников

Однако расстояние и различные жизненные обстоятельства постепенно сказались на отношениях. В 1990-х Блохин работал в Греции, тогда как его жена оставалась в Украине. После 19 лет совместной жизни брак завершился разводом в 1999 году.

Впоследствии Дерюгина откровенно рассказала, что именно она стала инициатором разрыва. Среди причин она называла сложный характер мужа, эмоциональное истощение и невозможность отказаться от собственного дела ради семейной жизни.

После развода Блохин женился во второй раз на Анжеле. В этом браке родились еще две дочери – Анна и Екатерина.