"У нас такого не было": Блохин раскритиковал решение ФИФА приостанавливать матчи для питья воды

Единственный тренер, которому удалось вывести Украину на чемпионат мира, Олег Блохин прокомментировал нововведения, связанные с "Мундиалем-2026". Обладатель "Золотого мяча" сравнил их с теми условиями, в которых ему приходилось работать.

Одно из самых спорных решений ФИФА – ввести обязательные перерывы на питье, которые сейчас проводятся даже при комфортной температуре. По мнению Блохина, коммерческая составляющая взяла верх над футбольной, пишет 24 Канал.

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Что сказал Блохин о перерывах на питьевую воду во время Мундиаля?

Бывший тренер сборной и киевского "Динамо" в комментарии Sport.ua выразил уверенность, что паузы, которые делают в середине таймов, связаны не столько с необходимостью охладиться, сколько с рекламой, которую в это время вставляют в трансляцию.

Блохина удивляет, что фактически матч теперь имеет аж три перерыва, что сильно сбивает темп игры. Он напомнил, что в 2006 году, когда сборная Украины единственный раз выступала на чемпионате мира, никаких перерывов на гидратацию и близко не было, хотя в Германии стояла ужасная жара.

Также легендарный динамовский игрок указал на то, что во времена его тренерской карьеры количество разрешенных замен составляло не 5, как сейчас, а всего 3. А когда сам Блохин играл на чемпионатах мира в 1982 и 1986 годах, разрешалось делать только две замены, а заявка команды состояла из 16 футболистов – в то время как на "Мундиаль-2026" приехали по 26 игроков от каждой сборной.

Как еще реагировали известные футбольные тренеры на перерывы на водопой?

Самым ярым противником нововведений ФИФА в Европе оказался Юрген Клопп, который публично обвинил организацию в том, что футбол оказался в плену маркетинговых интересов.

Интересно, что уже через четыре года немецкий специалист может ощутить на себе действие новых правил, ведь вскоре он должен возглавить "Бундестим" по долгосрочному контракту до следующего чемпионата мира.