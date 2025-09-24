Да пошли вы, – Блохин вспомнил забавный момент с чемпионата мира-2006
- Сборная Украины под руководством Олега Блохина вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2006, победив Швейцарию в серии пенальти.
- Олег Блохин припомнил, что специально не тренировали пенальти, и некоторые игроки отказывались бить с 11-метровой отметки.
Сборная Украины впервые сыграла на чемпионате мира в 2006 году. На мундиале в Германии "сине-желтые" под руководством Олега Блохина одолели Швейцарию в 1/8 финала турнира.
Таким образом сборная Украины пробилась в исторический четвертьфинал первого и пока единственного чемпионата мира для нашей страны. Олег Блохин в интервью Игорю Цыганику вспомнил игру со Швейцарией, сообщает 24 канал.
Что сказал Блохин о матче Украина – Швейцария?
Олег Блохин заявил, что матч между сборной Украины и Швейцарией был равным. Кроме того, бывший тренер "сине-желтых" вспомнил свои эмоции во время серии пенальти, которая завершилась 3:0 в пользу украинцев.
Блохин рассказал, что они специально не тренировали пенальти. Экс-наставник сборной Украины также вспомнил, что были футболисты, которые отказывались биться с 11-метровой отметки.
Не помню, видимо, Гусин, другие также говорили я не буду, я не буду. Я сказал: Да пошли вы. А сам пошел в раздевалку,
– рассказал Блохин.
Интервью Олега Блохина: смотрите видео
Напомним, что в 1/4 финала сборная Украины сыграла против Италии – матч завершился поражением "сине-желтых" 0:3. На этом подопечные Олега Блохина завершили выступления на турнире.
В 2007 году Олег Блохин покинул сборную Украины, а затем возглавил Москву. Однако по данным Transfermarkt, специалист вернулся в национальную команду в 2011 году, где проработал один год.
Отметим, что в 2023 году Олег Блохин получил от УАФ знаковую награду от УАФ. Андрей Павелко вручил бывшему тренеру орден "Легенда украинского футбола".
Что известно об Олеге Блохине?
Олег Блохин завершил карьеру игрока в 1990 году. От тренерской деятельности украинский специалист отказался в 2014 году после ухода из Динамо.
Блохин стал первым обладателем "Золотого мяча" из Украины. Престижный индивидуальный трофей бывший нападающий получил в 1975 году.
Сейчас Олегу Блохину 72 года. Последним место работы легенды украинского футбола была УАФ.