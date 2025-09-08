Легенда Динамо Олег Блохин долгое время был в браке со звездной гимнасткой Ириной Дерюгиной. Впрочем их пара распалась, а сейчас экс-футболист уже более 20 лет женат на другой.

Легенда украинского футбола Олег Блохин остается иконой для фанатов в этом виде спорта. Нападающий зажигал за Динамо в 70-80-е годы, а позже преуспел со сборной Украины в качестве тренера, сообщает 24 Канал.

Что произошло у Блохина?

Кроме того, личная жизнь Блохина всегда была объектом интереса для фанатов. А недавно в СМИ попала информация о скандале в семье Олега Владимировича.

Известный журналист Игорь Бурбас сообщил, что бывшая и нынешняя жены Блохина собираются судиться за квартиру экс-футболиста. При этом сам Олег Владимирович жив и помещение принадлежит именно ему.

Что известно об Ирине Дерюгиной?

В общем Блохин за свою жизнь имел два брака. И первый из них можно назвать суперзвездным для мира спорта. В 1980 году Олег Владимирович женился на Ирине Дерюгиной.

Женщина является легендой в мире художественной гимнастики. Она была дочерью легендарной Альбины Дерюгиной и сама дважды стала абсолютной чемпионкой мира – в 1977 и 1979 годах.

В 1983 году у пары родилась дочь Ирина, которая позже показала себя в журналистике и гимнастике. Олега и Ирину называли образцовой парой, а сами они не пренебрегали визитами на различные светские мероприятия.

Как в разные годы выглядела Ирина Дерюгина:

К сожалению, в конце 90-х их пара распалась. В 1997 году брак был расторгнут, а Ирина причиной развода называла разные взгляды на жизнь и жизнь отдельно.

Тогда она жила в Киеве, тогда как сам Блохин – заграницей. Сейчас же Дерюгина возглавляет федерацию гимнастики Украины и имеет собственную "Школу Дерюгиных", к которой причастна и ее дочь Ирина.

Что известно об Анжеле Блохиной?

Куда меньше известно о второй жене Олега Блохина. Зовут ее Анжела и пара оформила отношения через несколько лет после развода футболиста с Дерюгиной.

Анжела не является публичной личностью, а сам футболист признавался, что она младше его на 16 лет. Учитывая, что самому Блохину в 2025-м исполнится 73 года, Анжеле сейчас 57.

Мир увидел пару вместе только в середине 00-х, когда сам Блохин работал уже тренером сборной Украины. О том, чем занимается Анжела, широкой общественности особо неизвестно.

Как выглядит Анжела Блохина и ее дочери:

Сам же Олег Владимирович отмечал, что счастлив со своей второй половинкой и много времени проводит с семьей. Женщина подарила легендарному футболисту двух дочерей.

В 2000 году родилась Анна Блохина, а в 2002-м – ее младшая сестра Екатерина. Обе девушки увлекаются теннисом, что восхищается их родителями. Впрочем о профессиональной карьере в этом виде спорта речи не идет.

Карьера Олега Блохина: что известно?