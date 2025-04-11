"Такие мысли были": украинский легкоатлет о возможности пойти на фронт

Украинский прыгун Олег Дорощук признался, что у него были мысли пойти на фронт. В частности он рассказал о своей поддержке Украины.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Олег Дорощук мечтает о скорейшем завершении боевых действий.

Читайте также "Рад представлять Россию": украинский боец объявил о смене гражданства

Дорощук о войне

Спортсмен также мечтает играть четыре олимпийские медали командой на высоте, пишет 24 канал со ссылкой на XSPORT.

Мы всегда доносим на каких-то пресс-конференциях, или в медиазоне, чтобы никто не забывал, что происходит в нашей стране, почему мы здесь и благодаря кому. Как я поддерживаю защитников Украины? Мой товарищ, с которым мы тренировались, Антон Мокряк, он пилот FPV и сейчас на фронте, – сейчас они всем обеспечены, и в особых сборах не нуждаются. Но в целом как могу поддерживаю наших воинов,

– сказал Олег Дорощук.

Он также поделился, что у него были мысли стать на защиту Украины.

"Если бы не был в спорте стал бы добровольцем на защиту Украины? Видимо да, видимо, у всех нас еще с начала войны такие были мысли", – добавил Олег Дорощук.

Отметим, что украинский прыгун участвовал в Олимпийских играх, а также является победителем чемпионата Европы.