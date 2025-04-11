24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Олег Дорощук мріє про якнайшвидше завершення бойових дій.

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Дорощук про війну

Спортсмен також мріє играти чотири олімпійські медалі командою на висоті, пише 24 канал з посиланням на XSPORT.

Ми завжди доносимо на якихось пресконференціях, або в медіазоні, щоб ніхто не забував, що відбувається в нашій країні, чому ми тут і завдяки кому. Як я підтримую захисників України? Мій товариш, з яким ми тренувалися, Антон Мокряк, він пілот FPV і зараз на фронті, – зараз вони всім забезпечені, і особливих зборів не потребують. Але загалом як можу підтримую наших воїнів,

– сказав Олег Дорощук.

Він також поділився, що в нього були думки стати на захист України.

"Якби не був у спорті став би добровольцем на захист України? Мабуть так, мабуть, у всіх нас ще з початку війни такі були думки", – додав Олег Дорощук.

Відзначимо, що український стрибун брав участь у Олімпійських іграх, а також є переможцем чемпіонату Європи.