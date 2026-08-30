Для 25-летнего легкоатлета это уже шестой международный подиум в текущем сезоне. Победу в Швейцарии одержал представитель США Джуваон Гаррисон, сообщает 24 Канал.

Дорощук остановился на отметке 2,24 метра

Украинец уверенно начал финальные соревнования и с первой попытки преодолел все три стартовые высоты – 2,15, 2,20 и 2,24 метра. Дорощук стал единственным спортсменом в секторе, которому удалось преодолеть эти планки без единой ошибки.

Однако на высоте 2,28 метра повторить этот результат не удалось. Украинец трижды пытался преодолеть планку, но все попытки оказались неудачными.

Зато Джуваон Гаррисон сумел взять 2,28 метра с третьей попытки, что и принесло американцу золотую медаль. Дорощук с результатом 2,24 метра финишировал вторым.

Столько же преодолел и ямаец Рэймонд Ричардс, однако по дополнительным показателям он занял третье место.

Результаты финала:

Джуваон Харрисон (США) – 2,28 м; Олег Дорощук (Украина) – 2,24 м; Реймонд Ричардс (Ямайка) – 2,24 м.

Шестой подиум в сезоне

Серебро в Беллинцоне стало для Дорощука уже шестым международным подиумом в нынешнем сезоне. Украинец продолжает демонстрировать высокий уровень результатов после успешного выступления на чемпионате Европы.

Недавно Дорощук стал вице-чемпионом Европы-2026 по прыжкам в высоту. В финале он уступил лишь итальянской звезде Джанмарко Тамбери.

В то же время на этапе "Бриллиантовой лиги" в Силезии украинец финишировал пятым. Несмотря на это, сезон Дорощука остается чрезвычайно стабильным, а очередная медаль в Швейцарии лишь подтвердила его статус одного из лидеров украинской легкой атлетики.