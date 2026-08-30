Для 25-річного легкоатлета це вже шостий міжнародний подіум у поточному сезоні. Перемогу у Швейцарії святкував представник США Джуваон Гаррісон, повідомляє 24 Канал.

Дорощук зупинився на 2,24 метра

Українець розпочав фінальні змагання впевнено та з першої спроби взяв усі три стартові висоти – 2,15, 2,20 та 2,24 метра. Дорощук став єдиним спортсменом у секторі, якому вдалося пройти ці планки без жодної помилки.

Однак на висоті 2,28 метра повторити цей результат не вдалося. Українець тричі намагався підкорити планку, але всі спроби виявилися невдалими.

Натомість Джуваон Гаррісон зумів взяти 2,28 метра з третьої спроби, що й принесло американцю золоту нагороду. Дорощук із результатом 2,24 метра фінішував другим.

Стільки ж підкорив і ямаєць Реймонд Річардс, проте за додатковими показниками він посів третю позицію.

Результати фіналу:

Джуваон Гаррісон (США) – 2,28 м; Олег Дорощук (Україна) – 2,24 м; Реймонд Річардс (Ямайка) – 2,24 м.

Шостий подіум у сезоні

Срібло в Беллінцоні стало для Дорощука вже шостим міжнародним подіумом у нинішньому сезоні. Українець продовжує демонструвати високий рівень результатів після успішного виступу на чемпіонаті Європи.

Нещодавно Дорощук став віцечемпіоном Європи-2026 зі стрибків у висоту. У фіналі він поступився лише італійській зірці Джанмарко Тамбері.

Водночас на етапі Діамантової ліги у Сілезії українець фінішував п'ятим. Попри це, сезон Дорощука залишається надзвичайно стабільним, а чергова медаль у Швейцарії лише підтвердила його статус одного з лідерів української легкої атлетики.