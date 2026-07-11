Дорощук преодолел победную высоту с первой попытки. Теперь в его послужном списке два выигранных этапа самой престижной серии мировых соревнований по легкой атлетике, пишет 24 Канал.

Как Олег Дорощук выступил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако?

Украинец великолепно начал свое выступление в секторе на 10-м этапе серии, потратив всего по одной попытке на то, чтобы преодолеть планки на высотах 2,16, 2,20, 2,23 и 2,26 метра.

На отметке 2,28 Олег заставил болельщиков изрядно понервничать, ведь пришлось прыгать все три раза, однако все же в решающий момент он собрался и продолжил соревнования. 2,30 метра прошли лучше, уже со второй попытки, а 2,32 Дорощук неожиданно взял сразу, выйдя в лидеры.

Ни один из соперников украинца не смог показать столь блестящий результат, поэтому Олег Дорощук остался один в секторе в статусе победителя. Он попытался побить свой личный рекорд и заказал планку на 2,35 метра, но пока эта высота остается недостижимой.

Для Олега Дорощука это лишь вторая победа в Бриллиантовой лиге – свой первый этап он выиграл в августе 2025 года в Брюсселе.

Какие результаты ранее показывал Олег Дорощук?

После триумфа на чемпионате мира в помещении в польском Торуне начало летней части сезона выдалось для украинца не самым лучшим: он получил травму и не смог принять участие в этапе в Риме, хотя до последнего момента числился в протоколе.

Пришлось ждать соревнований в катарской Дохе, где Дорощук занял третье место с результатом 2,24 метра. Как видно, с тех пор украинскому спортсмену удалось вернуться к лучшей форме.