Матч 2-го тура чемпионата Украины сезона-2025/26 Рух –Динамо войдет в летопись отечественного футбола. В поединке против "бело-синих" состоялся дебют 15-летнего Олега Дзюринца, который стал самым молодым игроком в истории элитного дивизиона.

Полузащитник львовского Руха Олег Дзюринец вышел на поле на 88-й минуте матча с Динамо. На момент дебюта в УПЛ юноше было 15 лет и 17 дней, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт львовян.

Что сказал Дзюринец после дебюта в УПЛ?

За отведенное игровое время 15-летний футболист не успел отличиться результативными действиями. Однако свой дебют против чемпиона Украины Олег запомнит на всю жизнь.

После завершения поединка Дзюринец поделился эмоциями с клубной пресс-службой.

"Очень рад дебютировать в матче против гранда украинского футбола. Благодарен тренерскому штабу и руководству клуба за доверие. Очень обидно, что команда проиграла, но у меня невероятные эмоции. После матча и партнеры, и игроки Динамо поздравили меня. Также я имел лучшую поддержку на трибунах, потому что на игру пришла мама", – рассказал Дзюринец.

Кроме того, парень сделал совместное фото с Андреем Ярмоленко. Легенда Динамо старше Дзюринца на 20 лет.

После игры удалось сфотографироваться с Андреем Ярмоленко. Он – легенда украинского футбола и я хочу быть похожим на него, ведь Ярмоленко один из моих кумиров,

– сказал Дзюринец.

Олег Дзюринец вместе с Андреем Ярмоленко / фото ФК Рух

Напомним, матч во Львове завершился разгромной победой Динамо со счетом 5:1. "Бело-синие" после двух стартовых матчей набрали шесть очков и возглавили турнирную таблицу.

Что известно о самом молодом дебютанте УПЛ?