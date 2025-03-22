Тренер Олег Федорчук высказался относительно второго матча Бельгия – Украина. В частности, специалист прокомментировал проблему позиции правого защитника, сообщает 24 канал со ссылкой на "Украинский футбол".

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Кадровая ситуация в сборной

В первой игре Украина – Бельгия получили травму два правых защитника "сине-желтой" сборной. Во втором матче против "красных дьяволов" не сыграет Ефим Конопля из Шахтера.

Также игрок Карпат Алексей Сыч пропустит месяц из-за повреждения, которое получил в матче против Бельгии. Олег Федорчук назвал футболиста, который должен сыграть в Генке.

Лучшего варианта, чем Зинченко, я не вижу. Повторюсь, что у него есть немалый опыт игры на фланге защиты, хоть и со своими нюансами. Думаю, Ребров примет именно такое решение, если не решит нас удивить,

– сказал Федорчук.

Напомним, что ответный матч Бельгия – Украина состоится в воскресенье 23 марта. Свисток рефери о начале игры на "Сегек-Арена" в Генке прозвучит в 21:45 по киевскому времени.