Бывший украинский футболист Олег Лужный 5 августа празднует свой день рождения. Легендарному спортсмену исполнилось 57 лет.

По этому случаю 24 Канал вспоминает главные моменты из карьеры выдающегося экс-игрока сборной Украины. Именно он в первую очередь уже более двух десятилетий ассоциируется у фанатов украинского футбола с характером и невероятной жаждой победы.

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Как начинался путь Лужного в футболе?

Олег Лужный – один из лидеров киевского Динамо, которое зажигало в конце XX века. Он был капитаном легендарной команды Валерия Лобановского, проведя за "бело-синих" более, чем десять лет игровой карьеры.

А первые шаги в футболе будущая легенда Динамо делал в ДЮСШ Карпаты, где его наставниками были Юрий Гданский и Юрий Дячук-Ставицкий. Затем учился во Львовском училище физической культуры.

Однако профессиональную карьеру правый защитник начал в луцком Торпедо, проведя там три года. Оттуда он перешел в СКА Карпаты, но задержался в родном городе ненадолго.

Как Лужный стал легендой Динамо?

В 1989 году футболиста пригласило киевское Динамо – флагман украинского футбола, с которым он успел выиграть чемпионат и Кубок СССР. После этого в футболке "бело-синих" Олег Лужный добыл семь титулов чемпиона Украины и четырежды триумфовал в национальном Кубке.

Все это время он был неизменно основным игроком киевлян и многолетним капитаном команды. Бывший тренер динамовцев Йожеф Сабо говорил, что Лужный был тем игроком, который значительно опередил свое время.

Фанаты невероятно любили футболиста за его характер. Он никогда не избегал борьбы, а сам так описывал свои бойцовские качества:

Мой характер? Этот аспект невозможно выучить или натренировать. Это должно быть передано с молоком матери. Я таким родился. Характер мне достался и от матери, и от отца. Привык, что если делаю что-то – отдаюсь на 100 процентов.



Лужный во время карьеры в Динамо / Фото киевского клуба

Невероятные выступления за Динамо привлекали внимание к Олегу Лужному ряда европейских грандов. Однако борьбу за него в конце концов выиграл Арсенал.

Как Лужный оказался АПЛ?

Идея перехода капитана Динамо в лондонский клуб родилась в очных матчах между клубами в Лиге чемпионов-1998/1999. Тогда киевляне на выезде сыграли 1:1, а дома одержали победу со счетом 3:1, где одним из ассистов отметился именно Олег Лужный.

В тех противостояниях защитник "бело-синих" полностью нейтрализовал звездного Марка Овермарса. Впоследствии голландец, когда возглавлял Аякс, вспоминал те поединки и отдавал должное уровню львовского футболиста.

Те матчи хорошо помню, на фланге мне противостоял Олег Лужный – топовый на то время защитник. Если бы он выступал сегодня, то с радостью подписал бы его в Аякс,

– рассказал Овермарс.

Смотрите видеообзор матча Динамо – Арсенал

В борьбе за Олега Лужного Арсенал опередил Ливерпуль, Ньюкасл и Бенфику. С португальцами футболист даже договорился о переходе несколько раньше, но в последний момент трансфер сорвался из-за звонка Григория Суркиса.

Он предупредил, чтобы игрок не подписывал контракт, ведь узнал, что у "орлов" тогда были проблемы с деньгами. Это оказалось правдой, а президента португальского клуба впоследствии посадили в тюрьму.

В конце концов 1 июля 1999 года Олег Лужный стал игроком "канониров". Лондонцам трансфер обошелся в 1,8 миллиона фунтов.

Олег – важное дополнение для нашего состава. Это качественный защитник с огромным опытом как на клубном уровне, так и на уровне национальных сборных. Мы продолжаем усиливать нашу команду, несомненные умения Олега сделают его большим активом нашего клуба. Это топовый игрок. Наш состав достаточно качественный, поэтому мы покупаем только футболистов такого же уровня,

– говорил тогда Венгер.

К слову. В то летнее трансферное окно Арсенал также подписал Тьерри Анри, Давора Шукера и Сильвинью.

Каких успехов достиг Лужный в Арсенале?

В начале карьеры в Англии Олег Лужный в основном был запасным в лондонском клубе. Однако титаническим трудом он боролся за место в составе и начал получать больше игровой практики во второй половине сезона.

Украинца даже признали лучшим защитником АПЛ в той кампании по версии статистического портала Opta. В дебютном сезоне футболист сборной Украины также стал победителем Суперкубка Англии.

Всего в составе "канониров" Олег Лужный провел четыре года. Он стал первым украинцем, который выиграл Английскую Премьер-лигу, а всего пополнил свою коллекцию шестью трофеями.

Он не был железно основным игроком Арсенала, но имел большой авторитет. Арсен Венгер во время четвертого сезона Лужного в команде так описывал его статус:

Он играет очень здорово. Его не в чем обвинить, он очень стабилен. Каждый раз, когда мы его выпускаем, он играет хорошо. Этого парня у нас уважает каждый. Он – суперпрофессионал. Каждый год в Арсенале он повышает свой уровень.

Всего за четыре года в Арсенале Олег Лужный сыграл 110 матчей. Однажды он даже вышел на игру с капитанской повязкой на поединок Кубка Лиги-2002/2003 против Сандерленда.

Закончилась же история украинского футболиста в лондонском клубе очень красиво. В последней своей игре за "канониров" он выиграл Кубок Англии-2003, победив Саутгемптон со счетом 1:0.

На этот матч Лужный вышел в центре защиты и провел его до финального свистка. ВВС написали, что это было лучшее его выступление за лондонцев – украинца признали игроком поединка.

Смотрите видеообзор последнего матча Лужного за Арсенал

Завершающий этап карьеры Лужного

После завершения контракта с Арсеналом Олег Лужный еще на год остался в Англии. Он провел один сезон в составе Вулверхэмптона, но этот отрезок не был успешным – "волки" не смогли удержаться в элитном дивизионе, а украинец провел всего десять матчей.

После этого он еще два года выступал в составе латвийской Венты. Именно там легендарный правый защитник в конце концов и завершил игровую карьеру.

Чем занимался Лужный после игровой карьеры?

Повесив бутсы на гвоздь, Олег Лужный не оставил футбол. Он попробовал себя в роли тренера, работая в штабе Динамо, где даже был исполняющим обязанности главного тренера.

Также Олег Романович возглавлял симферопольскую Таврию и был спортивным директором львовских Карпат. Сейчас он является председателем Комитета профессионального футбола УАФ.

Недавно легендарный футболист в соавторстве с журналистом Романом Бебехом выпустил автобиографическую книгу под названием "Без компромиссов. Честная история нашего футбола". В ней рассказывается откровенно о нашем футболе и его закулисье, которых никогда раньше не слышали о предыдущем поколении игроков.



Книга Олега Лужного / Фото с сайта Stretovych

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