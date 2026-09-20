Сборная Украины сенсационно уступила Румынии в трех сетах и завершила выступление на чемпионате Европы на стадии 1/8 финала. После матча капитан команды Олег Плотницкий эмоционально оценил выступление "сине-желтых", пишет "Трибуна".

Плотницкий призвал партнеров меняться

Волейболист признал, что украинцы провели неудачный матч и не стал искать причин поражения. По словам Плотницкого, команда заслуженно уступила Румынии, которая теперь продолжит борьбу на турнире.

В то же время лидер сборной отметил, что для дальнейшего прогресса некоторым игрокам необходимо серьезно меняться – как ментально, так и технически. При этом Плотницкий подчеркнул, что самого себя также относит к тем, кому нужно расти.

Я когда-то уже, кажется, после матча с Польшей говорил: "Некоторым людям нужно меняться". Если не меняться… Я не хочу называть ни фамилий, ни чего-либо другого. Я скажу это лично им. И мне, в том числе, нужно меняться и расти. Не забудьте, пожалуйста, а то скажут, что Плотницкий опять, б***ь, наговорил на всю страну, что все плохие, а он хороший – нет-нет-нет. Я первым ставлю себя в том, что мы проиграли. И дальше буду так же спрашивать со всех остальных,

– заявил Плотницкий.

Он также обратил внимание на короткую скамейку запасных сборной. В частности, Плотницкий предположил, что команде мог бы помочь Илья Ковалев, который пропускал матч.

"Нельзя этим гордиться"

Плотницкий призвал партнеров не воспринимать выход в топ-16 как повод для гордости. Волейболист заявил, что Украине нужно ставить перед собой гораздо более высокие цели.

Если некоторые люди не будут понимать, что им нужно расти, и не будут над этим работать, а будут только ходить и говорить: "Я думал, я хотел, я не смог", тогда мы так и будем сидеть,

– сказал он.

В конце Плотницкий снова эмоционально вернулся к матчу против Румынии.

Мы плохо сыграли и заслуженно едем домой сейчас. Румыния заслуженно едет играть на следующий этап. Главное – не набрать в штаны и в шорты. Мы набрали сегодня,

– подытожил лидер сборной Украины.

Олег Плотницкий признал, что украинцы не справились с задачей и проиграли без дополнительных оправданий.