Збірна України сенсаційно програла Румунії у трьох сетах та завершила виступи на чемпіонаті Європи на стадії 1/8 фіналу. Після матчу капітан команди Олег Плотницький емоційно оцінив виступ "синьо-жовтих", пише Трибуна.

Плотницький закликав партнерів змінюватися

Волейболіст визнав, що українці провели невдалий матч і не став шукати причин поразки. За словами Плотницького, команда заслужено поступилася Румунії, яка тепер продовжить боротьбу на турнірі.

Водночас лідер збірної наголосив, що для подальшого прогресу деяким гравцям необхідно серйозно змінюватися – як ментально, так і технічно. При цьому Плотницький підкреслив, що самого себе також відносить до тих, кому потрібно рости.

Я колись вже, здається, після Польщі казав: "Деяким людям потрібно мінятись". Якщо не мінятись... Я не хочу говорити ні прізвищ, нічого. Я скажу це особисто їм. І мені в тому числі потрібно мінятись і рости. Не забудьте, будь ласка, бо скажуть, що Плотницький знову, б***ь, наговорив на всю країну, що всі погані, а він хороший – ні-ні-ні. Я перший себе ставлю в тому, що ми програли. І далі буду так само питати зі всіх інших,

– заявив Плотницький.

Він також звернув увагу на коротку лаву запасних збірної. Зокрема, Плотницький припустив, що команді міг би допомогти Ілля Ковальов, який пропускав матч.

"Не можна таким пишатись"

Плотницький закликав партнерів не сприймати вихід до топ-16 як привід для гордості. Волейболіст заявив, що Україні потрібно ставити перед собою значно вищі цілі.

Якщо деякі люди не будуть розуміти, що їм треба рости, і не будуть над цим працювати, а будуть ходити тільки і розповідати: "Я думав, я хотів, я не зміг", тоді ми так і будемо сидіти,

– сказав він.

Наприкінці Плотницький знову емоційно повернувся до виступу проти Румунії.

Ми погано зіграли і заслужено їдемо додому зараз. Румунія заслужено їде грати наступний етап. Головне – в штани не набрати і в шорти. Ми набрали сьогодні,

– підсумував лідер збірної України.

Олег Плотницький визнав, що українці не впоралися із завданням та програли без додаткових виправдань.