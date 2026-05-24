Известный теннисист отказался выступать за Украину и сменил гражданство

Украинский теннис потерял еще одного игрока. Олег Приходько официально сменил спортивное гражданство и теперь будет представлять Северную Македонию.

Пока украинский спорт продолжает борьбу за своих талантов, один из лучших теннисистов страны решил сменить флаг. Третья ракетка Украины Олег Приходько отныне будет выступать за Северную Македонию, сообщает сайт АТР.

Что известно об Олеге Приходько?

28-летний уроженец Павлограда входил в число сильнейших украинских теннисистов. За свою карьеру становился победителем 6 турниров ITF и одного челленджера.

Выше всего в рейтинге АТР поднимался до 307 позиции (август 2025 года). За карьеру заработал чуть более 200 тысяч долларов, сообщает "Чемпион".

Приходько долгое время оставался одним из ведущих украинских теннисистов в мужском туре. В рейтинге ATP он был третьей ракеткой Украины и регулярно выступал на турнирах серии Challenger и ITF. Сейчас теннисист занимает 399 место в мировом рейтинге.

Решение теннисиста уже вызвало резонанс

Имя Приходько ранее уже попадало в скандалы из-за выступлений в паре с российскими теннисистами после начала полномасштабной войны. Из-за этого спортсмен неоднократно получал волну критики от украинских болельщиков и спортивного сообщества.

Теперь же теннисист окончательно сменил спортивную прописку. Пока сам Приходько не объяснил причин такого решения, в соцсетях его шаг уже называют одним из самых громких переходов для украинского тенниса за последние годы.

Напомним, ранее другой украинский теннисист Никита Белозерцев сменил гражданство на узбекское.