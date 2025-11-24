Украинская теннисистка выиграла второй подряд престижный турнир и дебютирует в топ-100 рейтинга

В воскресенье, 23 ноября, состоялся финал турнира серии WTA 125 в чилийской Колине. В нем встречались Александра Олейникова и Леолия Жанжан.

Это было второе очное противостояние между соперницами. Поединок длился почти два часа и завершился победой украинской спортсменки, информирует 24 Канал.

Как прошел матч Олейникова – Жанжан?

Начало поединка выдалось неудачным для уроженки Киева. Она проиграла четыре из пяти стартовых геймов и уступала француженке с двумя брейками.

Однако Александра не опустила руки и продолжила бороться. Украинка смогла отыграть гандикап и закрыла партию со счетом 7:5.

Во втором сете она уже полностью доминировала. Олейникова отдала сопернице лишь один гейм и оформила стильную итоговую победу – 6:1.



Олейникова с трофеем / Фото из соцсетей турнира

Александра Олейникова – Леолия Жанжан 2:0 (7:5, 6:1)

К слову. Перед этим Олейникова и Жанжан встречались между собой в марте 2025 года на турнире в Бразилии. Тогда украинка уступила в двух партиях – 4:6, 3:6.

Отметим, что в течение поединка Александра сделала один эйс и не записала себе в пассив ни одной двойной ошибки, реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов и выиграла 7 из 10 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 75:58 в пользу украинки.

Что означает триумф Олейниковой на турнире в Колине?