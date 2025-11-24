Украинская теннисистка выиграла второй подряд престижный турнир и дебютирует в топ-100 рейтинга
- Александра Олейникова выиграла финал турнира WTA 125 в чилийской Колине, победив Леолию Жанжан со счетом 7:5, 6:1.
- Эта победа подняла Олейникову в топ-100 рейтинга, а во время матча она реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов, не допустив ни одной двойной ошибки.
В воскресенье, 23 ноября, состоялся финал турнира серии WTA 125 в чилийской Колине. В нем встречались Александра Олейникова и Леолия Жанжан.
Это было второе очное противостояние между соперницами. Поединок длился почти два часа и завершился победой украинской спортсменки, информирует 24 Канал.
Читайте также Свитолина заработала огромные призовые в 2025 году: гонорары украинских теннисисток
Как прошел матч Олейникова – Жанжан?
Начало поединка выдалось неудачным для уроженки Киева. Она проиграла четыре из пяти стартовых геймов и уступала француженке с двумя брейками.
Однако Александра не опустила руки и продолжила бороться. Украинка смогла отыграть гандикап и закрыла партию со счетом 7:5.
Во втором сете она уже полностью доминировала. Олейникова отдала сопернице лишь один гейм и оформила стильную итоговую победу – 6:1.
Олейникова с трофеем / Фото из соцсетей турнира
Александра Олейникова – Леолия Жанжан 2:0 (7:5, 6:1)
К слову. Перед этим Олейникова и Жанжан встречались между собой в марте 2025 года на турнире в Бразилии. Тогда украинка уступила в двух партиях – 4:6, 3:6.
Отметим, что в течение поединка Александра сделала один эйс и не записала себе в пассив ни одной двойной ошибки, реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов и выиграла 7 из 10 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 75:58 в пользу украинки.
Что означает триумф Олейниковой на турнире в Колине?
Благодаря этой победе Олейникова завоевала третий в карьере титул турнира WTA 125.
Она выиграла второе подряд соревнование, в котором участвует. За две недели до этого украинка победила в аргентинском Тукумане, а в сентябре стала победительницей в Толентино.
В Чили Александра не отдала соперницам ни одного сета, а в целом ее победная серия уже составляет десять матчей (данные Flashscore).
Три победы на уровне "челленджеров" в 2025 году – это повторение лучшего результата в мире. Перед этим подобное удавалось только одной теннисистке – представительнице Чехии Саре Бейлек.
Триумф на соревнованиях в Колине позволил киевлянке подняться на самое высокое место мирового рейтинга в карьере. Она впервые оказалась в топ-100 и сейчас занимает 95-ю строчку.