Українська тенісистка виграла другий поспіль престижний турнір і дебютує у топ-100 рейтингу
- Олександра Олійникова виграла фінал турніру WTA 125 в чилійській Коліні, перемігши Леолію Жанжан з рахунком 7:5, 6:1.
- Ця перемога підняла Олійникову в топ-100 рейтингу, а під час матчу вона реалізувала 6 з 8 брейк-пойнтів, не допустивши жодної подвійної помилки.
У неділю, 23 листопада, відбувся фінал турніру серії WTA 125 в чилійській Коліні. В ньому зустрічалися Олександра Олійникова та Леолія Жанжан.
Це було друге очне протистояння між суперницями. Поєдинок тривав майже дві години та завершився перемогою української спортсменки, інформує 24 Канал.
Як минув матч Олійникова – Жанжан?
Початок поєдинку видався невдалим для уродженки Києва. Вона програла чотири з п'яти стартових геймів та поступалася француженці з двома брейками.
Проте Олександра не опустила руки та продовжила боротися. Українка змогла відіграти гандикап і закрила партію з рахунком 7:5.
У другому сеті вона вже повністю домінувала. Олійникова віддала суперниці лише один гейм й оформила стильну підсумкову перемогу – 6:1.
Олійникова з трофеєм / Фото з соцмереж турніру
Олександра Олійникова – Леолія Жанжан 2:0 (7:5, 6:1)
До слова. Перед цим Олійникова та Жанжан зустрічалися між собою у березні 2025 року на турнірі у Бразилії. Тоді українка поступилася у двох партіях – 4:6, 3:6.
Зазначимо, що протягом поєдинку Олександра зробила один ейс і не записала собі в пасив жодної подвійної помилки, реалізувала 6 з 8 брейк-пойнтів і виграла 7 з 10 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 75:58 на користь українки.
Що означає тріумф Олійникової на турнірі в Коліні?
Завдяки цій перемозі Олійникова здобула третій у кар'єрі титул турніру WTA 125.
Вона виграла друге поспіль змагання, у якому бере участь. За два тижні до цього українка тріумфувала в аргентинському Тукумані, а у вересні стала переможницею в Толентіно.
В Чилі Олександра не віддала суперницям жодного сету, а загалом її переможна серія вже складає десять матчів (дані Flashscore).
Три перемоги на рівні "челенджерів" у 2025 році – це повторення найкращого результату у світі. Перед цим подібне вдавалося лише одній тенісистці – представниці Чехії Сарі Бейлек.
Тріумф на змаганнях у Коліні дозволив киянці піднятися на найвище місце світового рейтингу в кар'єрі. Вона вперше опинилася в топ-100 й наразі посідає 95-ту сходинку.