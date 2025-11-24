Українська тенісистка виграла другий поспіль престижний турнір і дебютує у топ-100 рейтингу

У неділю, 23 листопада, відбувся фінал турніру серії WTA 125 в чилійській Коліні. В ньому зустрічалися Олександра Олійникова та Леолія Жанжан.

Це було друге очне протистояння між суперницями. Поєдинок тривав майже дві години та завершився перемогою української спортсменки, інформує 24 Канал.

Як минув матч Олійникова – Жанжан?

Початок поєдинку видався невдалим для уродженки Києва. Вона програла чотири з п'яти стартових геймів та поступалася француженці з двома брейками.

Проте Олександра не опустила руки та продовжила боротися. Українка змогла відіграти гандикап і закрила партію з рахунком 7:5.

У другому сеті вона вже повністю домінувала. Олійникова віддала суперниці лише один гейм й оформила стильну підсумкову перемогу – 6:1.



Олійникова з трофеєм / Фото з соцмереж турніру

Олександра Олійникова – Леолія Жанжан 2:0 (7:5, 6:1)

До слова. Перед цим Олійникова та Жанжан зустрічалися між собою у березні 2025 року на турнірі у Бразилії. Тоді українка поступилася у двох партіях – 4:6, 3:6.

Зазначимо, що протягом поєдинку Олександра зробила один ейс і не записала собі в пасив жодної подвійної помилки, реалізувала 6 з 8 брейк-пойнтів і виграла 7 з 10 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 75:58 на користь українки.

Що означає тріумф Олійникової на турнірі в Коліні?