Тайные фото и свадьба, которой не было: как Ольга Харлан влюбилась в призера Олимпиады из Италии

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан не с первого раза нашла для себя идеальную пару. Фехтовальщице пришлось пережить неудачный брак и длительную разлуку, чтобы понять, с кем она хочет провести жизнь.

Харлан в конце концов обручилась с итальянским саблистом Луиджи Самеле, от которого вскоре родит ребенка. 24 Канал вспоминает, как непросто складывалась личная жизнь обладательницы наибольшего количества олимпийских наград среди украинских спортсменов.

Как Харлан познакомилась с итальянцем Самеле?

Впервые будущие влюбленные увиделись во Франции на соревнованиях, когда Луиджи было 18, а Ольге только 15. Личного общения еще не было, но оказалось, что итальянец тайно сфотографировал красивую девушку из Украины.

Впоследствии Харлан длительное время находилась в отношениях с украинским фехтовальщиком Дмитрием Бойко, за которого даже вышла замуж.



Свадьба Ольги Харлан и Дмитрия Бойко / фото из фейсбука

Но брак двух спортсменов не выдержал проверки расстоянием: Дмитрия пригласили тренировать в США, Ольга постоянно ездила на различные турниры, поэтому супруги не виделись месяцами. Они поняли, что дальше так продолжаться не может.

В 2017 году, еще находясь в процессе развода, Харлан с подругой поехала на одни соревнования в качестве зрительницы, а не участницы. Там и состоялась новая встреча с Самеле – но на этот раз им удалось поговорить, и это стало началом чего-то нового и важного, рассказывала Ольга DOROTYE.

Как развивались отношения Харлан с итальянцем?

Пара едва не наступила снова на те же грабли: плотные графики, а впоследствии коронавирусная пандемия заставили их проводить вместе слишком мало времени. Но именно тогда, в 2020-м, они поняли, что не могут друг без друга.

Интересно, что именно Олимпийские игры в Токио 2021-го года, первые, на которых за него болела Харлан, были для Луиджи наиболее успешными: сразу два серебра в индивидуальных и командных соревнованиях.



Ольга Харлан поддерживает Луиджи на Олимпиаде в Токио / фото из инстаграма

Ольга познакомилась с семьей итальянца, ее хорошо приняли. После начала полномасштабного вторжения Луиджи помог Харлан вывезти в безопасность сестру и племянника. А когда на чемпионате мира в Милане Ольгу дисквалифицировали из-за отказа пожать руку россиянке, Самеле активно защищал украинку и возмущался действиями международной федерации.

Когда свадьба Харлан и Самеле?

После Олимпийских игр-2024, на которых Харлан стала чемпионкой в команде, а Самеле завоевал индивидуальную бронзу, пара провела отпуск в США, во время которого Луиджи сделал Ольге предложение.



Ольга Харлан с обручальным кольцом / фото из инстаграма

Свадьбу планировали на 2025 год, Ольга рассказывала в интервью Liga Life, что это будет достаточно современная церемония, но с некоторыми украинскими элементами. Однако пока под венец Харлан так и не пошла.

А 3 февраля 2026 года поделилась радостной новостью: они с Луиджи ждут первенца. Поэтому на фехтовальную дорожку Харлан в этом году не вернется.

Какие достижения Ольги Харлан?