Тайные фото и свадьба, которой не было: как Ольга Харлан влюбилась в призера Олимпиады из Италии
- Ольга Харлан обручилась с итальянским саблистом Луиджи Самеле, с которым она ожидает ребенка.
- Свадьба планировалась на 2025 год, но пара пока что не поженилась, и Харлан не вернется на дорожку из-за беременности.
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан не с первого раза нашла для себя идеальную пару. Фехтовальщице пришлось пережить неудачный брак и длительную разлуку, чтобы понять, с кем она хочет провести жизнь.
Харлан в конце концов обручилась с итальянским саблистом Луиджи Самеле, от которого вскоре родит ребенка. 24 Канал вспоминает, как непросто складывалась личная жизнь обладательницы наибольшего количества олимпийских наград среди украинских спортсменов.
Смотрите также Ольга Харлан объявила о беременности от итальянского жениха
Как Харлан познакомилась с итальянцем Самеле?
Впервые будущие влюбленные увиделись во Франции на соревнованиях, когда Луиджи было 18, а Ольге только 15. Личного общения еще не было, но оказалось, что итальянец тайно сфотографировал красивую девушку из Украины.
Впоследствии Харлан длительное время находилась в отношениях с украинским фехтовальщиком Дмитрием Бойко, за которого даже вышла замуж.
Свадьба Ольги Харлан и Дмитрия Бойко / фото из фейсбука
Но брак двух спортсменов не выдержал проверки расстоянием: Дмитрия пригласили тренировать в США, Ольга постоянно ездила на различные турниры, поэтому супруги не виделись месяцами. Они поняли, что дальше так продолжаться не может.
В 2017 году, еще находясь в процессе развода, Харлан с подругой поехала на одни соревнования в качестве зрительницы, а не участницы. Там и состоялась новая встреча с Самеле – но на этот раз им удалось поговорить, и это стало началом чего-то нового и важного, рассказывала Ольга DOROTYE.
Как развивались отношения Харлан с итальянцем?
Пара едва не наступила снова на те же грабли: плотные графики, а впоследствии коронавирусная пандемия заставили их проводить вместе слишком мало времени. Но именно тогда, в 2020-м, они поняли, что не могут друг без друга.
Интересно, что именно Олимпийские игры в Токио 2021-го года, первые, на которых за него болела Харлан, были для Луиджи наиболее успешными: сразу два серебра в индивидуальных и командных соревнованиях.
Ольга Харлан поддерживает Луиджи на Олимпиаде в Токио / фото из инстаграма
Ольга познакомилась с семьей итальянца, ее хорошо приняли. После начала полномасштабного вторжения Луиджи помог Харлан вывезти в безопасность сестру и племянника. А когда на чемпионате мира в Милане Ольгу дисквалифицировали из-за отказа пожать руку россиянке, Самеле активно защищал украинку и возмущался действиями международной федерации.
Когда свадьба Харлан и Самеле?
После Олимпийских игр-2024, на которых Харлан стала чемпионкой в команде, а Самеле завоевал индивидуальную бронзу, пара провела отпуск в США, во время которого Луиджи сделал Ольге предложение.
Ольга Харлан с обручальным кольцом / фото из инстаграма
Свадьбу планировали на 2025 год, Ольга рассказывала в интервью Liga Life, что это будет достаточно современная церемония, но с некоторыми украинскими элементами. Однако пока под венец Харлан так и не пошла.
А 3 февраля 2026 года поделилась радостной новостью: они с Луиджи ждут первенца. Поэтому на фехтовальную дорожку Харлан в этом году не вернется.
Какие достижения Ольги Харлан?
Харлан – самая титулованная украинская спортсменка на Олимпиадах: два золота, три бронзы и серебро.
Шестикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европейских игр-2015 в Баку, имеет в активе восемь золотых медалей на чемпионатах Европы.
Кавалер Ордена Свободы за выдающиеся заслуги в утверждении независимости Украины и консолидации общества, владелица звания Национальной легенды Украины.