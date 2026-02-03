Харлан зрештою заручилася з італійським шаблістом Луїджі Самеле, від якого невдовзі народить дитину. 24 Канал згадує, як непросто складалося особисте життя власниці найбільшої кількості олімпійських нагород серед українських спортсменів.

Як Харлан познайомилася з італійцем Самеле?

Вперше майбутні закохані побачилися у Франції на змаганнях, коли Луїджі було 18, а Ользі лише 15. Особистого спілкування ще не було, але виявилося, що італієць таємно сфотографував красиву дівчину з України.

Згодом Харлан тривалий час перебувала у стосунках з українським фехтувальником Дмитром Бойком, за якого навіть вийшла заміж.



Весілля Ольги Харлан та Дмитра Бойка / фото із фейсбуку

Але шлюб двох спортсменів не витримав перевірки відстанню: Дмитра запросили тренувати до США, Ольга постійно їздила на різні турніри, тож подружжя не бачилося місяцями. Вони зрозуміли, що далі так тривати не може.

У 2017 році, ще перебуваючи в процесі розлучення, Харлан з подругою поїхала на одні змагання у якості глядачки, а не учасниці. Там і відбулася нова зустріч з Самеле – але цього разу їм вдалося поговорити, і це стало початком чогось нового і важливого, розповідала Ольга DOROTYE.

Як розвивалися стосунки Харлан з італійцем?

Пара ледь не наступила знову на ті самі граблі: щільні графіки, а згодом коронавірусна пандемія змусили їх проводити разом надто мало часу. Але саме тоді, у 2020-ому, вони зрозуміли, що не можуть одне без одного.

Цікаво, що саме Олімпійські ігри у Токіо 2021-го року, перші, на яких за нього вболівала Харлан, були для Луїджі найбільш успішними: одразу два срібла в індивідуальних та командних змаганнях.



Ольга Харлан підтримує Луїджі на Олімпіаді в Токіо / фото з інстаграму

Ольга познайомилася з родиною італійця, її добре прийняли. Після початку повномасштабного вторгнення Луїджі допоміг Харлан вивезти у безпеку сестру та племінника. А коли на чемпіонаті світу у Мілані Ольгу дискваліфікували через відмову потиснути руку росіянці, Самеле активно захищав українку і обурювався діями міжнародної федерації.

Коли весілля Харлан та Самеле?

Після Оліміпійських ігор-2024, на яких Харлан стала чемпіонкою в команді, а Самеле заоював індивідуальну бронзу, пара провела відпустку у США, під час якої Луїджі зробив Ользі пропозицію.



Ольга Харлан з обручкою / фото з інстаграму

Весілля планували на 2025 рік, Ольга розповідала в інтерв'ю Liga Life, що це буде досить сучасна церемонія, але з деякими українськими елементами. Проте поки під вінець Харлан так і не пішла.

А 3 лютого 2026 року поділилася радісною новиною: вони з Луїджі чекають на первістка. Тож на фехтувальну доріжку Харлан цьогоріч не повернеться.

