Ольга Харлан объявила о беременности от итальянского жениха

Фехтовальщица Ольга Харлан является одной из самых успешных спортсменок в истории Украины. Правда, похоже, что в ближайшее время девушка поставит карьеру на паузу.

Спортсменка объявила об интересной новости у себя на странице в инстаграм. Ольга сняла видео вместе со своим женихом Луиджи Самеле.

Что произошло у Харлан?

Как стало понятно из поста, Харлан объявила о своей беременности. Фехтовальщица погладила свой живот, после чего поцеловала свою вторую половинку.

"Лучший раздел скоро начнется", – подписала пост Харлан. Поэтому в ближайшее время 35-летнюю спортсменку не стоит ожидать на международных соревнованиях.

Харлан сообщает о беременности: смотреть видео

Что известно об отношениях Харлан и Самеле?

Отметим, что Ольга и Луиджи начали встречаться еще в 2019 году. До этого украинка уже была замужем за призером чемпионатов мира и Европы Дмитрием Бойко.

С ним Харлан провела четыре года вместе. Луиджи Самеле также является фехтовальщиком, который выигрывал чемпионаты Европы и был призером на чемпионате мира.

В 2012 году итальянец получил "бронзу" на Олимпийских играх. В 2024-м Самеле сделал Харлан предложение, но с празднованием свадьбы пока не торопятся. Об этом она рассказала во время шоу "Кто знает?" на Новом канале.

Что известно об Ольге Харлан?