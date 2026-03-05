Олимпийская чемпионка Харлан сделала заявление о волнительном времени в жизни
- Ольга Харлан поделилась фотографиями во время беременности, подчеркивая особенный период в своей жизни.
- Отцом будущего ребенка является итальянский саблист Луиджи Самеле, с которым Ольга обручилась в сентябре 2024 года.
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан показала новые фото во время беременности. Спортсменка позировала в черном обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее округлый животик.
Украинская фехтовальщица поделилась атмосферной фотосессией на своей странице в инстаграме. Харлан продемонстрировала нежный образ, акцентировав внимание на особом периоде своей жизни.
Как изменилась Харлан?
Ольга Харлан опубликовала серию фотографий, на которых предстала в лаконичном черном платье, что подчеркивает ее фигуру и заметно округлый животик. На фото спортсменка нежно обнимает живот и позирует перед камерой в минималистичном образе.
В подписи к кадрам будущая мама призналась, что переживает особый период. По словам фехтовальщицы, это один из самых прекрасных и одновременно волнующих этапов в ее жизни.
Кто отец ребенка?
Ребенка Ольга Харлан ждет от своего жениха – 38-летнего итальянского саблиста Луиджи Самеле.
Спортсмен является призером Олимпийских игр и многократным чемпионом Европы по фехтованию.
С отцом будущего ребенка Харлан еще не замужем, а обручились они в сентябре 2024. Год назад она говорила, что хочет свадьбу с украинскими традициями.
Спортивные достижения Ольги Харлан
- 35-летняя фехтовальщица является одной из самых успешных спортсменок в истории украинского спорта.
- Она – двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы, а также рекордсменка Украины по количеству олимпийских медалей.