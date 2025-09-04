Рекордсменка Украины на Олимпиадах: 10 самых интересных фактов об Ольге Харлан
- Ольга Харлан является самой титулованной украинской спортсменкой на Олимпийских играх.
- Девушка выиграла выиграв шесть медалей, включая две золотые.
- Харлан активно занимается благотворительностью и помогает Украине в войне.
Фехтовальщица Ольга Харлан стала одним из символов украинского спорта времен независимости. Девушка достигала высоких вершин с саблей в руках и прославилась настоящей патриоткой.
Знаменитая фехтовальщица Ольга Харлан празднует свой день рождения. 4 сентября одной из лучших спортсменок в истории Украины исполняется 35 лет, сообщает 24 Канал.
По теме Харлан поделилась роскошным фото с отдыха в солнечной Италии
Что известно об Ольге Харлан?
Уроженка Николаева известна всем любителям спорта как своими карьерными достижениями, так и повседневной жизнью. Девушка выиграла аж шесть медалей на Олимпиадах, а также привозила награды с каждого чемпионата мира по фехтованию.
При этом Ольга радует фанатов яркими фотографиями в соцсетях и вызывает уважение благодаря патриотической гражданской позиции. 24 Канал представляет топ-10 интересных и необычных фактов об Ольге Харлан.
1. Боялась фехтования в детстве
В детстве Ольга не очень была настроена заниматься фехтованием. Девушка считала этот вид спорта опасным, а свою жизнь планировала связать с танцами или актерской деятельностью.
Кроме того, будущая звезда спорта интересовалась плаванием и даже теннисом. Впрочем позже Харлан все же погрузилась в фехтование. В конце концов ей пришлось даже выпрашивать у родителей больше занятий по фехтованию.
Ольга Харлан боялась профессионально заниматься фехтованием / фото Getty Images
2. Любит сладкое и кофе
Ольга имеет прекрасную фигуру, но при этом она любит есть не очень полезную пищу. Украинка признается, что очень любит сладкое и не может отказаться от шоколада даже во время диеты перед соревнованиями.
Также любимыми блюдами Харлан являются свиные ребра, куриные голени и пицца. А главным увлечением спортсменки можно назвать кофе, с которого начинается каждый ее день. Впрочем, от фастфуда Харлан держится подальше и отдает предпочтение еде дома.
3. Медали на четырех Олимпиадах
Свою первую медаль на Олимпийских играх Ольга выиграла еще в далеком 2008-м. Тогда она стала одной из самых молодых украинских призеров ОИ в истории.
Ольга Харлан много раз успешно ездила на Олимпиаду / фото Getty Images
Девушке было всего 17 лет. Кроме того, Харлан остается единственной фехтовальщицей, которая брала медали на четырех Олимпиадах. В ее активе следующие награды:
- Олимпиада-2008 (Пекин) – "золото" в командном зачете (сабля)
- Олимпиада-2012 (Лондон) – "бронза" в индивидуальном зачете (сабля)
- Олимпиада-2016 (Рио-де-Жанейро) – "серебро" в командном зачете (сабля)
- Олимпиада-2016 (Рио-де-Жанейро) – "бронза" в индивидуальном зачете (сабля)
- Олимпиада-2024 (Париж) – "золото" в командном зачете (сабля)
- Олимпиада-2024 (Париж) – "бронза" в индивидуальном зачете (сабля)
4. Рекордсменка Украины на Олимпийских играх
В прошлом году Харлан покорились две медали на ОИ в Париже. Благодаря этому Ольга стала самой титулованной спортсменкой Украины в истории Олимпийских игр. У Харлан шесть медалей на Олимпиадах – 2 золотые, 1 серебряная и три бронзовые.
По количеству медалей Харлан обошла скандально известную Яну Клочкову, которая предала Украину и уехала жить в оккупированный Крым. Правда, пловчиха имеет 4 золотые и одну серебряную медали, но по сумме фехтовальщица уже впереди.
Харлан получила шесть медалей на Олимпийских играх / фото Getty Images
5. Нашла любовь в Италии
В фехтовании Харлан нашла и свою вторую половинкой. Ольга построила отношения с итальянским саблистом Лукой Самеле, с которым познакомилась аж в 15 лет на одном из соревнований.
Смотрите также Харлан опубликовала милые кадры с любимым на отдыхе в Италии
Пара уже давно живет вместе в Италии в городе Болонья. Впрочем пока их отношения официально не закреплены. В 2024 году Харлан опубликовала фотографию с кольцом после предложения руки и сердца от Луиджи. Но свадьба пока на стадии планирования.
Совместные фото Ольги Харлан и Луиджи Самеле / фото из инстаграма спортсменки:
6. Секс на Олимпийских играх
Забавное признание Харлан сделала после Олимпийских игр в Токио в 2021 году. СМИ начали распространяться слухи, что кровати в олимпийской деревне не были крепкими и едва выдерживали одного человека.
Ольга в одном из интервью опровергла эту теорию. Более того, спортсменка призналась, что после соревнований у нее был секс на этой кровати с бойфрендом.
Секс на Олимпиаде был. У меня там парень был. Мы же должны были зачекиниться. Кровати там нормально все выдерживали. Все было хорошо. Это было не перед соревнованиями, после. Может, поэтому у меня и нет медали,
– рассказывала Харлан.
7. Получила персональную куклу
В 2020 году американская компания Mattel выпустила персональную куклу в точной копии Ольги Харлан. Она вошла в серию Barbie Role Models.
В честь Харлан выпустили эксклюзивную куклу Barbie / коллаж 24 Канала
Производители подробно повторили фехтовальный костюм, саблю, маску и внешность украинки. Позже спортсменка продала ее на аукционе за 10,4 тысячи долларов, которые отправила на восстановление военных
8. Танцевала с экс-супругом Ирины Билык
Свою любовь к танцам Ольга не забыла и смогла реализовать уже во взрослой жизни. В 2021 году Харлан приняла участие в популярном телешоу "Танцы со звездами". Ее партнером стал Дмитрий Дикусар, который ранее был мужем Ирины Билык и Алены Шоптенко.
В финале пара зажгла тремя танцами в стиле танго, самба и фристайл. В конце концов Ольга и Дмитрий заняли второе место, позади Артура Логая и Анны Карелиной.
Горячая самба от Харлан и Дикусара: смотреть видео "Танцы со звездами"
9. Отказалась от поздравления россиянки
В июле 2023 года состоялся один из самых громких скандалов с участием Харлан. На чемпионате мира по фехтованию в Милане Ольга стартовала с победы над россиянкой Анной Смирновой (15:7).
Однако когда "нейтральная" спортсменка подошла пожать руку украинке, Ольга категорически отказалась. Украинка покинула дорожку, а Смирнова подала протест на действия Харлан.
Как Харлан отказалась пожать руку сопернице из России: смотреть видео
В конце концов судьи выписали Ольге "черную карточку", что означало дисквалификацию с индивидуального соревнования. Это могло поставить под риск участие украинки на Олимпиаде-2024.
Впрочем, позже в ситуацию вмешался МОК, а его президент Томас Бах официально гарантировал Харлан путевку на ОИ. Также Ольге разрешили участвовать в командном турнире на ЧМ, а фанаты фехтования по всему миру активно поддержали украинку в этом инциденте.
Читайте также Ольга Харлан встретилась с детьми, чьи родители погибли на войне: фото с мероприятия
10. Продала саблю за 10 миллионов
Ольга постоянно проявляла свою патриотическую позицию после начала полномасштабной войны. Девушка активно занимается благотворительностью, периодически ездит на Родину и часто освещает последствия российских атак на гражданских людей.
Ярким примером стал аукцион от Благотворительного фонда Сергея Притулы в августе 2024 года. Тогда Ольга решила продать свою саблю, с которой она получила "золото" на Олимпиаде в Париже.
В итоге аксессуар удалось продать аж за 10 миллионов гривен, то есть около 230 тысяч долларов. Эти средства Харлан и фонд перечислили на закупку дистанционно управляемых боевых систем для украинской пехоты.