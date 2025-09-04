Фехтовальщица Ольга Харлан стала одним из символов украинского спорта времен независимости. Девушка достигала высоких вершин с саблей в руках и прославилась настоящей патриоткой.

Знаменитая фехтовальщица Ольга Харлан празднует свой день рождения. 4 сентября одной из лучших спортсменок в истории Украины исполняется 35 лет, сообщает 24 Канал.

Что известно об Ольге Харлан?

Уроженка Николаева известна всем любителям спорта как своими карьерными достижениями, так и повседневной жизнью. Девушка выиграла аж шесть медалей на Олимпиадах, а также привозила награды с каждого чемпионата мира по фехтованию.

При этом Ольга радует фанатов яркими фотографиями в соцсетях и вызывает уважение благодаря патриотической гражданской позиции. 24 Канал представляет топ-10 интересных и необычных фактов об Ольге Харлан.

1. Боялась фехтования в детстве

В детстве Ольга не очень была настроена заниматься фехтованием. Девушка считала этот вид спорта опасным, а свою жизнь планировала связать с танцами или актерской деятельностью.

Кроме того, будущая звезда спорта интересовалась плаванием и даже теннисом. Впрочем позже Харлан все же погрузилась в фехтование. В конце концов ей пришлось даже выпрашивать у родителей больше занятий по фехтованию.



Ольга Харлан боялась профессионально заниматься фехтованием / фото Getty Images

2. Любит сладкое и кофе

Ольга имеет прекрасную фигуру, но при этом она любит есть не очень полезную пищу. Украинка признается, что очень любит сладкое и не может отказаться от шоколада даже во время диеты перед соревнованиями.

Также любимыми блюдами Харлан являются свиные ребра, куриные голени и пицца. А главным увлечением спортсменки можно назвать кофе, с которого начинается каждый ее день. Впрочем, от фастфуда Харлан держится подальше и отдает предпочтение еде дома.

3. Медали на четырех Олимпиадах

Свою первую медаль на Олимпийских играх Ольга выиграла еще в далеком 2008-м. Тогда она стала одной из самых молодых украинских призеров ОИ в истории.



Ольга Харлан много раз успешно ездила на Олимпиаду / фото Getty Images

Девушке было всего 17 лет. Кроме того, Харлан остается единственной фехтовальщицей, которая брала медали на четырех Олимпиадах. В ее активе следующие награды:

Олимпиада-2008 (Пекин) – "золото" в командном зачете (сабля)

(Пекин) – в командном зачете (сабля) Олимпиада-2012 (Лондон) – "бронза" в индивидуальном зачете (сабля)

(Лондон) – в индивидуальном зачете (сабля) Олимпиада-2016 (Рио-де-Жанейро) – "серебро" в командном зачете (сабля)

(Рио-де-Жанейро) – в командном зачете (сабля) Олимпиада-2016 (Рио-де-Жанейро) – "бронза" в индивидуальном зачете (сабля)

(Рио-де-Жанейро) – в индивидуальном зачете (сабля) Олимпиада-2024 (Париж) – "золото" в командном зачете (сабля)

(Париж) – в командном зачете (сабля) Олимпиада-2024 (Париж) – "бронза" в индивидуальном зачете (сабля)

4. Рекордсменка Украины на Олимпийских играх

В прошлом году Харлан покорились две медали на ОИ в Париже. Благодаря этому Ольга стала самой титулованной спортсменкой Украины в истории Олимпийских игр. У Харлан шесть медалей на Олимпиадах – 2 золотые, 1 серебряная и три бронзовые.

По количеству медалей Харлан обошла скандально известную Яну Клочкову, которая предала Украину и уехала жить в оккупированный Крым. Правда, пловчиха имеет 4 золотые и одну серебряную медали, но по сумме фехтовальщица уже впереди.



Харлан получила шесть медалей на Олимпийских играх / фото Getty Images

5. Нашла любовь в Италии

В фехтовании Харлан нашла и свою вторую половинкой. Ольга построила отношения с итальянским саблистом Лукой Самеле, с которым познакомилась аж в 15 лет на одном из соревнований.

Пара уже давно живет вместе в Италии в городе Болонья. Впрочем пока их отношения официально не закреплены. В 2024 году Харлан опубликовала фотографию с кольцом после предложения руки и сердца от Луиджи. Но свадьба пока на стадии планирования.

Совместные фото Ольги Харлан и Луиджи Самеле / фото из инстаграма спортсменки:

6. Секс на Олимпийских играх

Забавное признание Харлан сделала после Олимпийских игр в Токио в 2021 году. СМИ начали распространяться слухи, что кровати в олимпийской деревне не были крепкими и едва выдерживали одного человека.

Ольга в одном из интервью опровергла эту теорию. Более того, спортсменка призналась, что после соревнований у нее был секс на этой кровати с бойфрендом.

Секс на Олимпиаде был. У меня там парень был. Мы же должны были зачекиниться. Кровати там нормально все выдерживали. Все было хорошо. Это было не перед соревнованиями, после. Может, поэтому у меня и нет медали,

– рассказывала Харлан.

7. Получила персональную куклу

В 2020 году американская компания Mattel выпустила персональную куклу в точной копии Ольги Харлан. Она вошла в серию Barbie Role Models.



В честь Харлан выпустили эксклюзивную куклу Barbie / коллаж 24 Канала

Производители подробно повторили фехтовальный костюм, саблю, маску и внешность украинки. Позже спортсменка продала ее на аукционе за 10,4 тысячи долларов, которые отправила на восстановление военных

8. Танцевала с экс-супругом Ирины Билык

Свою любовь к танцам Ольга не забыла и смогла реализовать уже во взрослой жизни. В 2021 году Харлан приняла участие в популярном телешоу "Танцы со звездами". Ее партнером стал Дмитрий Дикусар, который ранее был мужем Ирины Билык и Алены Шоптенко.

В финале пара зажгла тремя танцами в стиле танго, самба и фристайл. В конце концов Ольга и Дмитрий заняли второе место, позади Артура Логая и Анны Карелиной.

9. Отказалась от поздравления россиянки

В июле 2023 года состоялся один из самых громких скандалов с участием Харлан. На чемпионате мира по фехтованию в Милане Ольга стартовала с победы над россиянкой Анной Смирновой (15:7).

Однако когда "нейтральная" спортсменка подошла пожать руку украинке, Ольга категорически отказалась. Украинка покинула дорожку, а Смирнова подала протест на действия Харлан.

В конце концов судьи выписали Ольге "черную карточку", что означало дисквалификацию с индивидуального соревнования. Это могло поставить под риск участие украинки на Олимпиаде-2024.

Впрочем, позже в ситуацию вмешался МОК, а его президент Томас Бах официально гарантировал Харлан путевку на ОИ. Также Ольге разрешили участвовать в командном турнире на ЧМ, а фанаты фехтования по всему миру активно поддержали украинку в этом инциденте.

10. Продала саблю за 10 миллионов

Ольга постоянно проявляла свою патриотическую позицию после начала полномасштабной войны. Девушка активно занимается благотворительностью, периодически ездит на Родину и часто освещает последствия российских атак на гражданских людей.

Ярким примером стал аукцион от Благотворительного фонда Сергея Притулы в августе 2024 года. Тогда Ольга решила продать свою саблю, с которой она получила "золото" на Олимпиаде в Париже.

В итоге аксессуар удалось продать аж за 10 миллионов гривен, то есть около 230 тысяч долларов. Эти средства Харлан и фонд перечислили на закупку дистанционно управляемых боевых систем для украинской пехоты.