Харлан отправилась на отдых, чем поделилась со своими фанами. Ольга на собственной странице в инстаграм опубликовала фотографии из Италии, сообщает 24 канал.

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Харлан в Италии

Ольга Харлан поделилась фотографиями вместе со своим возлюбленным Джиджи Самеле. Пара посетила заснеженные итальянские горы вблизи озера Браес.

Харлан и Самеле попозировали в фехтовальной стойке. На других фотографиях Ольга в объятиях с любимым любовались волшебными пейзажами.

Ольга Харлан и Джиджи Самеле / Фото из инстаграма фехтовальщицы

Напомним, что Ольга Харлан и Джиджи Самеле на Олимпийских Играх 2024 года в Париже получили бронзовые медали. Украинка также завоевала "золото" в командных соревнованиях.