Харлан відправилась на відпочинок, чим поділилась зі своїми фанами. Ольга на власній сторінці в інстаграм опублікувала світлини з Італії, повідомляє 24 канал.

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Харлан в Італії

Ольга Харлан поділилась світлинами разом зі своїм коханим Джіджі Самеле. Пара завітала до засніжених італійських гір поблизу озера Браєс.

Харлан та Самеле попозували у фехтувальній стійці. На інших фотографія Ольга в обіймах з коханим милувалися чарівними краєвидами.

Ольга Харлан та Джіджі Самеле / Фото з інстаграму фехтувальниці

Нагадаємо, що Ольга Харлан та Джіджі Самеле на Олімпійських Іграх 2024 року у Парижі здобули бронзові медалі. Українка також виборола "золото" у командних змаганнях.