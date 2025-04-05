Харлан відправилась на відпочинок, чим поділилась зі своїми фанами. Ольга на власній сторінці в інстаграм опублікувала світлини з Італії, повідомляє 24 канал.
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Харлан в Італії
Ольга Харлан поділилась світлинами разом зі своїм коханим Джіджі Самеле. Пара завітала до засніжених італійських гір поблизу озера Браєс.
Харлан та Самеле попозували у фехтувальній стійці. На інших фотографія Ольга в обіймах з коханим милувалися чарівними краєвидами.
Ольга Харлан та Джіджі Самеле / Фото з інстаграму фехтувальниці
Нагадаємо, що Ольга Харлан та Джіджі Самеле на Олімпійських Іграх 2024 року у Парижі здобули бронзові медалі. Українка також виборола "золото" у командних змаганнях.