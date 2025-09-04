Фехтувальниця Ольга Харлан стала одним із символів українського спорту часів незалежності. Дівчина досягала найвищих вершин з шаблею в руках та прославилась справжньою патріоткою.

Знаменита фехтувальниця Ольга Харлан святкує свій день народження. 4 вересня одній з найкращих спортсменок в історії України виповнюється 35 років, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про Ольгу Харлан?

Уродженка Миколаєва відома усім любителям спорту як своїми кар'єрними досягненнями, так і повсякденним життям. Дівчина виграла аж шість медалей на Олімпіадах, а також привозила нагороди з кожного чемпіонату світу з фехтування.

При цьому Ольга тішить фанатів яскравими фотографіями в соцмережах та викликає повагу завдяки патріотичній громадянській позиції. 24 Канал представляє топ-10 цікавих та незвичних фактів про Ольгу Харлан.

1. Боялась фехтування в дитинстві

В дитинстві Ольга не дуже була налаштована займатися фехтуванням. Дівчина вважала цей вид спорту небезпечним, а своє життя планувала пов'язати із танцями або акторською діяльністю.

Крім того, майбутня зірка спорту цікавилась плаванням та навіть тенісом. Втім пізніше Харлан все ж занурилась у фехтування. Зрештою їй довелось навіть випрошувати у батьків більше занять із фехтування.



Ольга Харлан боялась професійно займатися фехтуванням / фото Getty Images

2. Любить солодке та каву

Ольга має прекрасну фігуру, але при цьому вона любить їсти не дуже корисну їжу. Українка зізнається, що дуже любить солодке і не може відмовитися від шоколаду навіть під час дієти перед змаганнями.

Також улюбленими стравами Харлан є свинячі ребра, курячі гомілки та піца. А головним захопленням спортсменки можна назвати каву, з якої починається кожен її день. Втім від фастфуду Харлан тримається подалі та віддає перевагу їжі вдома.

3. Медалі на чотирьох Олімпіадах

Свою першу медаль на Олімпійських іграх Ольга виграла ще у далекому 2008-му. Тоді вона стала однією з наймолодших українських призерів ОІ в історії.



Ольга Харлан багато разів успішно їздила на Олімпіаду / фото Getty Images

Дівчині було лише 17 років. Крім того, Харлан залишається єдиною фехтувальницею, яка брала медалі на чотирьох Олімпіадах. В її активі наступні нагороди:

Олімпіада-2008 (Пекін) – "золото" у командному заліку (шабля)

(Пекін) – у командному заліку (шабля) Олімпіада-2012 (Лондон) – "бронза" в індивідуальному заліку (шабля)

(Лондон) – в індивідуальному заліку (шабля) Олімпіада-2016 (Ріо-де-Жанейро) – "срібло" у командному заліку (шабля)

(Ріо-де-Жанейро) – у командному заліку (шабля) Олімпіада-2016 (Ріо-де-Жанейро) – "бронза" в індивідуальному заліку (шабля)

(Ріо-де-Жанейро) – в індивідуальному заліку (шабля) Олімпіада-2024 (Париж) – "золото" у командному заліку (шабля)

(Париж) – у командному заліку (шабля) Олімпіада-2024 (Париж) – "бронза" в індивідуальному заліку (шабля)

4. Рекордсменка України на Олімпійських іграх

Минулого року Харлан підкорились дві медалі на ОІ у Парижі. Завдяки цьому Ольга стала найбільш титулованою спортсменкою України в історії Олімпійських ігор. У Харлан шість медалей на Олімпіадах – 2 золоті, 1 срібна та три бронзові.

За кількістю медалей Харлан обійшла скандально відому Яну Клочкову, яка зрадила Україну та поїхала жити в окупований Крим. Правда, плавчиня має 4 золоті та одну срібну медалі, але за сумою фехтувальниця вже попереду.



Харлан здобула шість медалей на Олімпійських іграх / фото Getty Images

5. Знайшла кохання в Італії

У фехтуванні Харлан знайшла і свою другу половинкою. Ольга побудувала відносини із італійським шаблістом Лукою Самеле, з яким познайомилась аж у 15 років на одному зі змагань.

Пара вже давно живе разом в Італії у місті Болонья. Втім поки їх стосунки офіційно не закріплені. У 2024 році Харлан опублікувала світлину із обручкою після пропозицію руки та серця від Луїджі. Але весілля поки на стадії планування.

Спільні фото Ольги Харлан та Луїджі Самеле / фото з інстаграму спортсменки:

6. Секс на Олімпійських іграх

Кумедне зізнання Харлан зробила після Олімпійських ігор у Токіо у 2021 році. ЗМІ почали ширитись чутки, що ліжка в олімпійському селищі не були міцними та ледь витримували одну людину.

Ольга в одному з інтерв'ю спростувала цю теорію. Ба більше, спортсменка зізналась, що після змагань у неї був секс на цьому ліжку з бойфрендом.

Секс на Олімпіад був. У мене там хлопець був. Ми ж повинні були зачекінитися. Ліжка там нормально все витримували. Все було добре. Це було не перед змаганнями, після. Може, тому у мене і немає медалі,

– розповідала Харлан.

7. Отримала персональну ляльку

У 2020 році американська компанія Mattel випустила персональну ляльку у точної копії Ольги Харлан. Вона увійшла до серії Barbie Role Models.



На честь Харлан випустили ексклюзивну ляльку Barbie / колаж 24 Каналу

Виробники детальну повторили фехтувальний костюм, шаблю, маску та зовнішність українки. Пізніше спортсменка продала її на аукціоні за 10,4 тисячі доларів, які відправила на відновлення військових

8. Танцювала із ексчоловіком Ірини Білик

Свою любов до танців Ольга не забула та змогла реалізувати вже у дорослому житті. У 2021 році Харлан взяла участь у популярному телешоу "Танці з зірками". Її партнером став Дмитро Дікусар, який раніше був чоловіком Ірини Білик та Олени Шоптенко.

У фіналі пара запалила трьома танцями у стилі танго, самба та фрістайл. Зрештою Ольга та Дмитро посіли друге місце, позаду Артура Логая та Анни Кареліної.

9. Відмовилась від привітання росіянки

У липні 2023 року відбувся один з найгучніших скандалів за участі Харлан. На чемпіонаті світу з фехтування в Мілані Ольга стартувала з перемоги над росіянкою Анною Смірновою (15:7).

Проте коли "нейтральна" спортсменка підійшла потиснути руку українця, Ольга категорично відмовилась. Українка залишила доріжку, а Смірнова подала протест на дії Харлан.

Зрештою судді виписали Ользі "чорну картку", що означало дискваліфікацію з індивідуального змагання. Це могло поставити під ризик участь українки на Олімпіаді-2024.

Втім пізніше у ситуацію втрутився МОК, а його президент Томас Бах офіційно гарантував Харлан путівку на ОІ. Також Ользі дозволили брати участь у командному турнірі на ЧС, а фанати фехтування по всьому світу активно підтримали українку в цьому інциденті.

10. Продала шаблю за 10 мільйонів

Ольга постійно проявляла свою патріотичну позицію після початку повномасштабної війни. Дівчина активно займається благодійністю, періодично їздить на Батьківщину та часто висвітлює наслідки російських атак на цивільних людей.

Яскравим прикладом став аукціон від Благодійного фонду Сергія Притули у серпні 2024 року. Тоді Ольга вирішила продати свою шаблю, з якою вона здобула "золото" на Олімпіаді у Парижі.

У підсумку аксесуар вдалось продати аж за 10 мільйонів гривень, тобто близько 230 тисяч доларів. Ці кошти Харлан та фонд перерахували на закупівлю дистанційно керованих бойових систем для української піхоти.