Харлан опубликовала милые кадры с любимым на отдыхе в Италии

Ольга Харлан порадовала поклонников новыми фотографиями. На этот раз пару на фотосессии фехтовальщицы составил ее возлюбленный Джиджи Самеле.

Харлан отправилась на отдых, чем поделилась со своими фанами. Ольга на собственной странице в инстаграм опубликовала фотографии из Италии, сообщает 24 канал.

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Харлан в Италии

Ольга Харлан поделилась фотографиями вместе со своим возлюбленным Джиджи Самеле. Пара посетила заснеженные итальянские горы вблизи озера Браес.

Харлан и Самеле попозировали в фехтовальной стойке. На других фотографиях Ольга в объятиях с любимым любовались волшебными пейзажами.

Ольга Харлан и Джиджи Самеле / Фото из инстаграма фехтовальщицы

Напомним, что Ольга Харлан и Джиджи Самеле на Олимпийских Играх 2024 года в Париже получили бронзовые медали. Украинка также завоевала "золото" в командных соревнованиях.