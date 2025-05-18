Для 28-летней легкоатлетки это был дебют на турнире такого уровня. Она смогла не только достойно выступить на нем, но и подняться на пьедестал, сообщает 24 Канал.

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Замечательный дебют Корсун

Ольга открывала для себя летний сезон этапом Континентального тура в столице Японии. Она подходила к нему на фоне восстановления после проблем со спиной.

Однако уже в первом прыжке украинка продемонстрировала, что находится в хорошей форме. Корсун показала результат 13,53 метра и со старта вышла в лидеры соревнований.

Во второй попытке она сделала заступ, а в третьей прыгнула на 13,39 метра. На этом отрезке ее опередила 25-летняя японка Маоко Такашима, которая превзошла результат украинки на 13 сантиметров.

После этого Ольга дважды была близка к своему лучшему показателю, но все же не смогла его превзойти. К счастью, соперницы также не показывали лучших попыток, поэтому украинская легкоатлетка впервые в своей карьере завоевала "серебро" на таком уровне.

Результаты "золотого" этапа Континентального тура в Токио в тройном прыжке

Маоко Такашима (Япония) – 13,66 метра Ольга Корсун (Украина) – 13,53 Акари Фунада (Япония) – 13,52

К слову. Эта награда стала первой для украинки на международном уровне с июня 2024 года. Тогда она выиграла престижный турнир в Познани.

Напомним, что на соревнованиях в Токио Украина имеет еще одну медаль. Ярослава Магучих триумфовала в прыжках в высоту с результатом 1,96 метров.