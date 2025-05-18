Для 28-річної легкоатлетки це був дебют на турнірі такого рівня. Вона змогла не тільки гідно виступити на ньому, а й піднятися на п'єдестал, повідомляє 24 Канал.

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Чудовий дебют Корсун

Ольга відкривала для себе літній сезон етапом Континентального туру у столиці Японії. Вона підходила до нього на тлі відновлення після проблем зі спиною.

Проте вже в першому стрибку українка продемонструвала, що перебуває у хорошій формі. Корсун показала результат 13,53 метра та зі старту вийшла в лідери змагань.

У другій спробі вона зробила заступ, а у третій стрибнула на 13,39 метра. На цьому відрізку її випередила 25-річна японка Маоко Такашіма, яка перевершила результат українки на 13 сантиметрів.

Після цього Ольга двічі була близькою до свого найкращого показника, але все ж таки не змогла його перевершити. На щастя, суперниці також не показували кращих спроб, тож українська легкоатлетка вперше у своїй кар'єрі здобула "срібло" на такому рівні.

Результати "золотого" етапу Континентального туру в Токіо в потрійному стрибку

Маоко Такашіма (Японія) – 13,66 метра Ольга Корсун (Україна) – 13,53 Акарі Фунада (Японія) – 13,52

До слова. Ця нагорода стала першою для українки на міжнародному рівні з червня 2024 року. Тоді вона виграла престижний турнір в Познані.

Нагадаємо, що на змаганнях у Токіо Україна має ще одну медаль. Ярослава Магучіх тріумфувала у стрибках у висоту з результатом 1,96 метра.