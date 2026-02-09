Фанаты СССР собрались на Олимпиаде: путинист Дворкович нашел "своих" на трибунах

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович попал в скандал на Олимпиаде-2026. Главу Международной федерации шахмат сфотографировали рядом с фанатами в символике СССР.

На одном из снимков, который опубликовал датский тренер Петер Гейне Нильсен в соцсети Х, Дворкович стоит на трибуне рядом с людьми в свитерах с надписью "СССР" и флагами со старой олимпийской символикой. Это фото вызвало волну критики, ведь на играх действуют жесткие правила относительно символов, связанных со страной-агрессором, передает 24 Канал.

Кто такой Аркадий Дворкович?

Россиянин возглавляет Международную федерацию шахмат с 2018 года.

Он имеет дипломатическое прошлое: был заместителем председателя российского правительства и помощником президента РФ.

В 2023-м вручал награды выдающимся российским шахматистам в Москве, где присутствовал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Дворкович заявлял российским СМИ, что "придерживается нейтралитета и не поддерживает ни одну из сторон конфликта".

Россияне на Олимпиаде-2026

Хотя официальная российская команда не представлена как государство, МОК допустил "нейтральных" российских и белорусских спортсменов на Игры. Это добавило напряжения вокруг участия представителей страны-агрессора в соревнованиях.

Российские спортсмены присутствуют на Олимпиаде в составе других сборных. В Грузии таких больше половины команды.

Лыжница Елизавета Хлусович, которая несла флаг Молдовы на Олимпиаде-2026, поддерживает Путина и пропагандирует войну в Украине.