Хлусович имела аккаунт в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" и там показывала свою пропутинскую позицию. Но после разоблачения попыталась скрыть следы, пишет Sport24.
Смотрите также Хотят отменить санкции: Россию готовятся вернуть на Олимпиаду
Что делала в поддержку Путина знаменоносица Молдовы?
Елизавета Хлусович имеет мало общего с Молдовой: она родилась в Смоленске, а ее мать выступала за Россию в биатлоне.
В "ВКонтакте" 18-летняя спортсменка была подписана на Z-группы, которые пропагандировали войну в Украине и российскую армию-убийцу, а также сообщества в поддержку диктатора Путина.
Как только такая ее позиция попала в заголовки СМИ, Хлусович пыталась скрыть свои взгляды, переименовав страницу на "Наталья Л" и почистив подписки. А впоследствии пришлось вообще удалить аккаунт.
Интересно, что на официальном сайте Игр в Милане и Кортине в профиле Хлусович даже не указано, в каких дисциплинах она собирается выступать на Олимпиаде.
Кто еще на Олимпийских игр оказались скрытыми россиянами?
- У команде Грузии из восьми атлетов шесть на самом деле являются россиянами с измененным гражданством, а еще двое действительно имеют грузинские корни, но тренируются в Москве.
- Псевдороссияне под грузинским флагом не смогли получить медали в командном турнире по фигурному катанию.
- В "нейтральной" команде без флага и гимна на Олимпийских играх выступают 13 россиян и 7 белорусов.