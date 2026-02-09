Хлусович мала акаунт у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакті" і там показувала свою пропутінську позицію. Але після викриття спробувала приховати сліди, пише Sport24.

Що робила на підтримку Путіна прапороносиця Молдови?

Єлизавета Хлусович має мало спільного з Молдовою: вона народилася у Смоленську, а її мати виступала за Росію у біатлоні.

У "ВКонтакті" 18-річна спортсменка була підписана на Z-групи, які пропагували війну в Україні і російську армію-вбивцю, а також спільноти на підтримку диктатора Путіна.

Щойно така її позиція потрапила до заголовків ЗМІ, Хлусович намагалася приховати свої погляди, перейменувавши сторінку на "Наталя Л" і почистивши підписки. А згодом довелося узагалі видалити акаунт.

Цікаво, що на офіційному сайті Ігор в Мілані та Кортіні у профілі Хлусович навіть не зазначено, в яких дисциплінах вона збирається виступати на Олімпіаді.

Хто ще на Олімпійських ігор виявилися прихованими росіянами?