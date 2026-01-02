Глава МОК рассказала, будут ли россияне "нейтральными" на Олимпиаде-2026, если наступит мир

Чуть больше месяца осталось до начала зимних Олимпийских игр-2026. К сожалению, участие в соревнованиях будут принимать российские спортсмены.

Правда, представители враждебной страны будут выступать в нейтральном статусе. Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри рассказала, могут ли изменить правила для российских спортсменов, если до начала Игр-2026 наступит мир, информирует 24 Канал со ссылкой на Corrierre della Serra.

К теме МОК принял решение относительно участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2026

Потеряют ли россияне "нейтральный" статус на Олимпиаде-2026?

Руководительница МОК предположила, будет ли соблюдено Олимпийское перемирие для игр Милан-Кортина, которое было принято 19 ноября 2025 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Ковентри отметила, что держит постоянную связь с олимпийскими комитетами России и Израиля.

Президент Комитета добавила, что с россиян не снимут "нейтральный" статус даже, если Украина и Россия договорятся о мире до начала Игр-2026.

Сейчас это ничего не изменит в уже принятом решении: только нейтральные атлеты в индивидуальном порядке,

– ответила Ковентри.

К слову. Зимняя Олимпиада-2026 будет проходить в течение 6 – 22 февраля 2026 года.

Какие решения по спортсменам России и Беларуси принял МОК?

В начале декабря 2025 года МОК разрешил Беларуси принимать международные соревнования. Зато запрет для России остался.

Также Саммит поддержал рекомендацию Исполнительного комитета МОК по возвращению российских и белорусских молодых спортсменов к международным юношеским соревнованиям. Это касается, как индивидуальных, так и командных видов спорта. Однако последнее слово будет за международными федерациями видов спорта.

Более того, молодым атлетам из враждебных стран позволили выступать под собственным флагом, с гимном и национальной формой.

Интересно, что решение об участии россиян и белорусов на Олимпиаде-2026 было принято после того, как Владимир Зеленский призвал президента МОК не допускать россиян к Играм-2026.

Как на ослабление ограничений для россиян отреагировал Бедный?

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в интервью Politico разнес решение МОК по ослаблению ограничений для россиян. Он заверил, что украинская сторона продолжит борьбу за справедливость.

"Сейчас, конечно, мы видим эту попытку отбелить агрессора на спортивных аренах. Они утверждают, что спорт должен быть вне политики, но это иллюзия, ведь именно Россия является страной, которая использует спорт как площадку для пропаганды", – говорил Бедный.