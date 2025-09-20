Итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо уже совсем скоро будут принимать XXV зимние Олимпийские игры. Они будут проходить с 6 по 22 февраля.

Для украинских граждан остро стоял вопрос, допустят ли к этим соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Накануне на Исполнительном совете Международного олимпийского комитета это решение было официально принято, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу организации.

Примут ли россияне участие в Олимпиаде?

Несмотря на то, что даже Владимир Зеленский призвал президента МОК не допускать россиян к Олимпиаде-2026, представители из страны-агрессора все же там будут. Они смогут участвовать в зимних Олимпийских играх-2026 в статусе "нейтральных" атлетов.

Правила останутся такими же, как и во время летних Игр в Париже-2024. МОК сохранил критерии допуска в соответствии с рекомендациями Исполнительного совета, которые были объявлены весной 2023 года:

спортсменов из России и Беларуси допустят по результатам квалификаций только в индивидуальных соревнованиях;

участие запрещено атлетам, которые публично поддерживают войну против Украины, а также военным и работникам силовых структур России и Беларуси;

Важно. Награды, которые завоюют "нейтральные" спортсмены, не будут учтены в общем медальном зачете Олимпийских игр-2026.

Отметим, что участие "нейтральных" спортсменов также будет зависеть от позиции соответствующих международных федераций. В частности, в хоккее, санном спорте, биатлоне, бобслее и скелетоне руководящие органы заранее приняли решение не допускать россиян и белорусов к Олимпиаде-2026.

После объявления о допуске представителей России и Беларуси к соревнованиям на решение МОК в комментарии для Трибуны отреагировал Вадим Гутцайт. Он заявил, что такая позиция была ожидаемой, однако уверен, что в конце концов "нейтральных" спортсменов будет на Играх-2026 довольно ограниченное количество.

Еще за год до Олимпийских игр было принято решение, что этих спортсменов будут допускать под "нейтральным" флагом. Я думаю, что на зимней Олимпиаде – как тогда было мной и моей командой проработано в то время, 2022-2023 год, когда на ОИ было 15 россиян и 16 белорусов под "нейтральным" флагом – будет то же самое. Не будет очень много спортсменов с российской и белорусской стороны,

– сказал президент НОК Украины.

Что известно о предыдущей зимней Олимпиаде?