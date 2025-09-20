МОК прийняв рішення щодо участі росіян і білорусів в Олімпіаді-2026
- Російські та білоруські спортсмени братимуть участь у зимових Олімпійських іграх-2026 як "нейтральні" атлети, але лише в індивідуальних змаганнях.
- Нагороди "нейтральних" спортсменів не будуть враховані в загальному медальному заліку, а участь залежатиме від рішення міжнародних федерацій.
Італійські Мілан і Кортіна-д'Ампеццо вже зовсім скоро прийматимуть XXV зимові Олімпійські ігри. Вони триватимуть з 6 по 22 лютого.
Для українських громадян гостро стояло питання, чи допустять до цих змагань російських і білоруських спортсменів. Напередодні на Виконавчій раді Міжнародного олімпійського комітету це рішення було офіційно прийнято, повідомляє 24 Канал із посилання на пресслужбу організації.
Чи візьмуть участь росіяни в Олімпіаді?
Попри те, що навіть Володимир Зеленський закликав президентку МОК не допускати росіян до Олімпіади-2026, представники з країни-агресорки все ж таки там будуть. Вони зможуть брати участь у зимових Олімпійських іграх-2026 у статусі "нейтральних" атлетів.
Правила залишаться такими ж, як і під час літніх Ігор у Парижі-2024. МОК зберіг критерії допуску відповідно до рекомендацій Виконавчої ради, які були оголошені навесні 2023 року:
- спортсменів з Росії та Білорусі допустять за результатами кваліфікацій тільки в індивідуальних змаганнях;
- участь заборонена атлетам, які публічно підтримують війну проти України, а також військовим і працівникам силових структур Росії та Білорусі;
Важливо. Нагороди, які здобудуть "нейтральні" спортсмени, не будуть враховані в загальному медальному заліку Олімпійських ігор-2026.
Зазначимо, що участь безпрапорних спортсменів також залежатиме від позиції відповідних міжнародних федерацій. Зокрема, в хокеї, санному спорті, біатлоні, бобслеї та скелетоні керівні органи заздалегідь ухвалили рішення не допускати росіян та білорусів до Олімпіади-2026.
Після оголошення про допуск представників Росії та Білорусі до змагань на рішення МОК у коментарі для Трибуни відреагував Вадим Гутцайт. Він заявив, що така позиція була очікуваною, проте впевнений, що врешті-решт "нейтральних" спортсменів буде на Іграх-2026 доволі обмежена кількість.
Ще за рік до Олімпійських ігор було прийняте рішення, що цих спортсменів будуть допускати під "нейтральним" прапором. Я думаю, що на зимовій Олімпіаді – як тоді було мною та моєю командою пропрацьовано у той час, 2022-2023 рік, коли на ОІ було 15 росіян і 16 білорусів під "нейтральним" прапором – буде те ж саме. Не буде дуже багато спортсменів з російської та білоруської сторони,
– сказав президент НОК України.
Що відомо про попередню зимову Олімпіаду?
- Минулі зимові Ігри відбулися в Пекіні напередодні початку повномасштабного вторгнення.
- Переможцем медального заліку стала Норвегія, яка здобула 37 медалей, з яких 16 – найвищого ґатунку.
- Україна посіла підсумкове 25-те місце з однією нагородою. "Срібло" здобув Олександр Абраменко у лижній акробатиці.