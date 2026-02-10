"Решение, которое разбивает сердце": МОК запретил шлем Гераскевича с фото погибших спортсменов

МОК запретил Владиславу Гераскевичу выступать на зимней Олимпиаде в его шлеме. А все из-за того, что украинский скелетонист разместил там фотографии спортсменов, погибших во время российского вторжения.

Об этом 27-летний атлет сообщил в своем инстаграме. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент.

Сможет ли Гераскевич выступить в шлеме с фото убитых Россией украинских спортсменов?

Для своих выступлений на Олимпиаде 2026 года скелетонист из Украины Владислав Гераскевич подготовил шлем, на котором изображены более 20 убитых Россией во время вторжения украинских атлетов. В этом шлеме Владислав уже успел провести первые тренировки.

Ранее спортсмен отмечал, что с МОК (Международным олимпийским комитетом) из-за этого могут возникнуть проблемы. А потом в этот же день, 9 февраля, опубликовал в инстаграме видео, где рассказал, что МОК таки запретил брать этот шлем на соревнования.

Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти,

– написал Гераскевич.

Он также обратил внимание на двойные стандарты Международного олимпийского комитета. К примеру, итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступил в квалификации с российским флагом на шлеме, но МОК не отреагировал.

Гераскевич рассказал, какова ситуация с отношением МОК к изображениям убитых Россией спортсменов на его шлеме: смотрите видео heraskevychvladyslav

Как на скандал отреагировал президент Зеленский?

Украинская сторона официально будет обращаться к МОК и будет бороться за право Гераскевича соревноваться именно в этом шлеме. Президент Украины Владимир Зеленский уже поддержал спортсмена.

Спасибо Владиславу Гераскевичу за то, что напоминает миру о цене нашей борьбы. Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться "политической акцией на спортивных соревнованиях". Это напоминание всему миру о том, что такое современная Россия,

– отметил глава государства.

Заметим, что для Владислава Гераскевича это третья Олимпиада в карьере. Его первый соревновательный старт в 2026 году начнется 12 февраля в 10:30 по Киеву.

Что стоит знать о контексте инцидента со шлемом Гераскевича?