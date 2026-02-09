Все указы о лишении государственных стипендий опубликованы на сайте Офиса Президента. Некоторые лишенные стипендий спортсмены также сменили гражданство, сообщает "Чемпион".

Кто попал в список?

Виктор Петренко

В Норвегии на церемонии открытия зимней Олимпиады-1994 флаг нес Виктор Петренко. С 1995 года он проживает в США. Во время полномасштабной войны, 8 июля 2022 года, Петренко выступил на ледовом шоу в Сочи, что привело к исключению его из Украинской федерации фигурного катания и лишению государственной стипендии.

Сергей Бубка

На летних Олимпийских играх в Атланте-1996 флаг нес Сергей Бубка. Во время полномасштабной войны его поведение вызвало критику, и в декабре 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский лишил его государственной стипендии.

Евгений Браславец

В Сиднее-2000 знаменосцем олимпийской сборной Украины стал яхтсмен Евгений Браславец. Он вместе с Сергеем Бубкой был лишен государственной стипендии президентским указом. В случае с Браславцем это решение объясняют длительным проживанием спортсмена за пределами Украины.

Яна Клочкова

На летних Играх в Пекине-2008 знаменосцем олимпийской сборной Украины была четырехкратная чемпионка Яна Клочкова, но к тому времени ее спортивный пик уже прошел. Она не принимала участия в соревнованиях и фактически поехала в Китай как туристка. Клочкова стала четвертой после Петренко, Бубки и Браславец спортсменкой, чье имя оказалось под сомнением во время полномасштабной войны. Еще до начала российской агрессии Клочкова уехала из Киева в оккупированный Крым, где родилась, и с тех пор не выразила никакой поддержки Украине.

