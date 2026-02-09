Все указы о лишении государственных стипендий опубликованы на сайте Офиса Президента. Некоторые лишенные стипендий спортсмены также сменили гражданство, сообщает "Чемпион".
Кто попал в список?
Виктор Петренко
В Норвегии на церемонии открытия зимней Олимпиады-1994 флаг нес Виктор Петренко. С 1995 года он проживает в США. Во время полномасштабной войны, 8 июля 2022 года, Петренко выступил на ледовом шоу в Сочи, что привело к исключению его из Украинской федерации фигурного катания и лишению государственной стипендии.
- Сергей Бубка
На летних Олимпийских играх в Атланте-1996 флаг нес Сергей Бубка. Во время полномасштабной войны его поведение вызвало критику, и в декабре 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский лишил его государственной стипендии.
- Евгений Браславец
В Сиднее-2000 знаменосцем олимпийской сборной Украины стал яхтсмен Евгений Браславец. Он вместе с Сергеем Бубкой был лишен государственной стипендии президентским указом. В случае с Браславцем это решение объясняют длительным проживанием спортсмена за пределами Украины.
- Яна Клочкова
На летних Играх в Пекине-2008 знаменосцем олимпийской сборной Украины была четырехкратная чемпионка Яна Клочкова, но к тому времени ее спортивный пик уже прошел. Она не принимала участия в соревнованиях и фактически поехала в Китай как туристка. Клочкова стала четвертой после Петренко, Бубки и Браславец спортсменкой, чье имя оказалось под сомнением во время полномасштабной войны. Еще до начала российской агрессии Клочкова уехала из Киева в оккупированный Крым, где родилась, и с тех пор не выразила никакой поддержки Украине.
О предательнице Украины Софии Лискун
После полномасштабного вторжения России Лыскун сменила гражданство и решила выступать за Россию, скрыв это от украинских спортивных органов. Украина планирует добиться ее дисквалификации от международных соревнований под российским флагом.
Она была исключена из состава национальной сборной, лишена всех наград и званий в Украине и потеряла государственную стипендию по указу президента Владимира Зеленского. Аналогичное решение принял мэр Киева Виталий Кличко относительно местных выплат.
- Таким образом, София Лискун стала одной из украинских спортсменок, чей переход под флаг страны-агрессора привел к потере всех официальных выплат, званий и репутации в Украине.