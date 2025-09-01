Зеленский призвал президента МОК не допускать россиян к Олимпиаде-2026
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента МОК Кирсти Ковентри не допускать российских спортсменов к участию в зимних Олимпийских играх-2026 из-за агрессии России против Украины.
- Зеленский отметил важность сохранения санкций против России, поскольку эта страна использует спортивные события для государственной пропаганды, и пригласил Ковентри посетить Украину.
В начале следующего года в Италии состоятся зимние Олимпийские игры. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту МОК Кирсти Ковентри относительно возможного участия в соревнованиях российских спортсменов.
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новой главой Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал президента Украины.
Что сказал Зеленский президенту МОК?
Во время общения Зеленский поздравил Кирсти Ковентри с избранием на должность. Глава государства поблагодарил за поддержку Украины и наших спортсменов со стороны МОК.
Владимир Александрович отметил, что Россия продолжает агрессию против Украины и не собирается делать никаких шагов к миру. За время полномасштабной агрессии россияне убили более 600 украинских спортсменов и тренеров, а также разрушили сотни объектов спортивной инфраструктуры. Поэтому важно сохранить санкции против страны-террористки.
"Каждое спортивное событие, до которого российское государство дотягивается, оно всегда пытается выкрутить в пользу своей государственной пропаганде, а это пропаганда ненависти и войны. Поэтому надо держать дистанцию между спортивным движением и этим российским злом. Говорили сейчас, в частности, о подготовке к зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Не только мы в Украине, но и многие другие страны, защищающие жизнь, одинаково рассчитывают, что МОК сохранит принципиальную позицию, которая была во время Олимпиады в Париже и по агрессивной России, и по ее сообщнице Беларуси", – написал Зеленский.
Напоследок глава государства пригласил Кирсти Ковентри в Украину.
Справка. Зимние Олимпийские игры-2026 будут проходить в Италии с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Как Кирсти Ковентри относится к возвращению россиян на Олимпийские игры?
- Кирсти Ковентри после избрания президентом МОК сообщила о намерении начать переговоры о возвращении россиян и белорусов к международным соревнованиям.
- Однако с течением времени оказалось, что Россия не собирается завершать войну в Украине.
- Таким образом, пока остаются в силе санкции в отношении страны-агрессора.
- Сейчас МОК подтвердил ограничения, которые действуют в отношении российских и белорусских спортсменов. В Олимпиаде-2026 могут принять участие отдельные нейтральные атлеты, которые не будут связаны с военизированными структурами и не будут поддерживать войну.