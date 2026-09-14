Никакого бойкота: Украина поедет на Олимпиаду-2028, даже если там будет Россия

Министр по делам молодежи и спорта Матвей Бедный озвучил позицию Украины относительно участия в Олимпийских играх 2028 года. Несмотря на массовое возвращение российских спортсменов, Украина не планирует бойкотировать Игры, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

Бедный заявил, что Украина не будет бойкотировать Олимпиаду, даже если россиянам разрешат выступать под своим флагом, сообщает Tribuna.com.

Украина не будет бойкотировать Игры-2028

Министр обосновал свою позицию тем, что нельзя оставлять россиянам международную арену, чтобы они пропагандировали свои ценности о так называемом "русском мире".

Мы должны присутствовать на международных спортивных площадках. Нельзя оставлять эту арену россиянам, чтобы они рассказывали о "русском мире", а самим самоликвидироваться и уйти,

– сказал он.

Бедный добавил, что украинские спортсмены должны рассказывать о преступлениях России.

"Наши спортсмены должны поднимать наш флаг и на его фоне рассказывать миру о преступлениях россиян и украинской борьбе. Так считает вся наша команда, и я думаю, что так считает все спортивное сообщество", – резюмировал министр.

Россию возвращают в международный спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил отстранение Олимпийского комитета России, действовавшее с октября 2023 года.

Также в связи с началом квалификационного периода к Олимпиаде-2028 и зимних Юношеских Олимпийских игр 2028 года МОК решил, что ограничения от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года в отношении российских спортсменов и команд больше не применяются.

Таким образом, международные федерации и организаторы соревнований больше не обязаны соблюдать ограничения, введенные после начала полномасштабной войны России против Украины. Российские спортсмены получают возможность вернуться на международные турниры на общих условиях, однако должны соответствовать антидопинговым требованиям.

После решения МОК ряд мировых федераций восстановили участие россиян в соревнованиях.