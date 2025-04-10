Новые виды спорта и гендерное равенство: программа Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе

Исполнительный совет МОК утвердил программу летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. Впервые в истории Игр в соревнованиях женщины получат больше квот, чем мужчины.

34-е летние Олимпийские игры-2028 состоятся в американском городе Лос-Анджелес. Международный олимпийский комитет утвердил программу соревнований и квоты спортсменов, пишет 24 Канал со ссылкой на НОК Украины.

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Новые виды спорта на Играх в Лос-Анджелесе

Программа Олимпийских игр в Лос-Анджелесе будет состоять из 351 дисциплины. Это на 22 больше, чем в Париже-2024. Дополнительно появятся пять новых видов спорта, которые предложили организаторы: бейсбол/софтбол, крикет, флаг-футбол, лякрос и сквош. Для них выделено 698 мест. Всего в Лос-Анджелесе будут 161 женская дисциплина, 165 мужских и 25 смешанных.

В соревнованиях примут участие 10 500 атлетов. При разработке программы был учтен принцип гендерного равенства. Впервые в истории игр количество женщин превысит мужчин: 5 333 и 5 167 соответственно. Кроме того, был достигнут паритет в количестве женских и мужских команд во всех командных видах спорта.

При этом на футбольном турнире в Играх в Лос-Анджелесе выступят 12 мужских (было 16) и 16 женских команд (было 12). В водном поло будут соревноваться по 12 команд у женщин и мужчин.

Программа Олимпиады-2028 претерпела значительные изменения / фото НОК Украины

Новые возможности для женщин

В боксе была добавлена новая женская категория (теперь их стало семь), что позволило обеспечить гендерное равенство в этом виде спорта. В водном поло было добавлено две женские команды-участницы.

Также было расширено количество смешанных дисциплин: в стрельбе из лука, легкой атлетике (эстафета 4x100 метров), гольфе, спортивной гимнастике, прибрежной гребле и настольном теннисе.

Справка. Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года. Организаторы запретят использование автомобилей и обещают сделать Олимпиаду самой экологичной в истории

Нововведения Олимпиады-2028