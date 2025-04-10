34-ті літні Олімпійські ігри-2028 відбудуться в американському місті Лос-Анджелес. Міжнародний олімпійський комітет затвердив програму змагань та квоти спортсменів, пише 24 Канал з посиланням на НОК України.

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Нові види спорту на Іграх в Лос-Анджелесі

Програма Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі складатиметься з 351 дисципліни. Це на 22 більше, ніж у Парижі-2024. Додатково з'являться п’ять нових видів спорту, які запропонували організатори: бейсбол/софтбол, крикет, флаг-футбол, лякрос і сквош. Для них виділено 698 місць. Всього у Лос-Анджелесі будуть 161 жіноча дисципліна, 165 чоловічих та 25 змішаних.

У змаганнях візьмуть участь 10 500 атлетів. При розробці програми було враховано принцип гендерної рівності. Вперше в історії ігор кількість жінок перевищить чоловіків: 5 333 та 5 167 відповідно. Крім того, було досягнуто паритету в кількості жіночих і чоловічих команд у всіх командних видах спорту.

При цьому на футбольному турніру в Іграх в Лос-Анджелесі виступлять 12 чоловічих (було 16) та 16 жіночих команд (було 12). У водному поло змагатимуться по 12 команд у жінок і чоловіків.

Програма Олімпіади-2028 зазнала значних змін / фото НОК України

Нові можливості для жінок

У боксі була додана нова жіноча категорія (тепер їх стало сім), що дозволило забезпечити гендерну рівність у цьому виді спорту. У водному поло було додано дві жіночі команди-учасниці.

Також було розширено кількість змішаних дисциплін: в стрільбі з лука, легкій атлетиці (естафета 4x100 метрів), гольфі, спортивній гімнастиці, прибережному веслуванні та настільному тенісі.

Довідка. Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі пройдуть з 14 до 30 липня 2028 року. Організатори заборонять використання автомобілів та обіцяють зробити Олімпіаду найекологічнішою в історії

Нововведення Олімпіади-2028