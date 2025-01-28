Украинские футболисты пользуются спросом на трансферном рынке зимой. К примеру, Даниил Сикан стал игроком Трабзонспора, а Назарий Русин перебрался в Хайдук.

По теме Яремчук может сменить клубную прописку: им заинтересовался аутсайдер Серии А

В Яремчука верят

Также близок к смене клубной прописки и Роман Яремчук. Форвард сборной Украины получает совсем мало игрового времени в Олимпиакосе, поэтому рассматривает альтернативные варианты для продолжения карьеры.

В СМИ пишут об интересе итальянской Венеции к 29-летнему нападающему. Впрочем, как сообщает 24 Канал со ссылкой на sport24.gr, тренер греков Хосе Луис Мендилибар готов дать Яремчуку второй шанс.

Испанец остался доволен игрой Романа в последних матчах, поэтому собирается предоставлять ему больше игрового времени. При этом сам клуб не планирует силой удерживать украинца.

Читайте также Украинский клуб продал 18-летнего призера Евро-2024 в Серию А

В случае поступления предложения по Яремчуку Олимпиакос даст ему возможность самому выбирать, где продолжить свою карьеру. Контракт нападающего с пирейцами рассчитан до 2028 года.

Напомним, что форвард перебрался в Олимпиакос летом 2024 года из Брюгге за два миллиона евро. В 17-ти матчах за греков Яремчук забил два гола. В чемпионате Греции его команда лидирует с четырехочковым отрывом от преследователей.