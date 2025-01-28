Греческий Олимпиакос планирует продать Романа Яремчука в ближайшее время. Игроком уже заинтересовался один из аутсайдеров Серии А, пишет 24 канал со ссылкой на журналиста Джанлука Ди Марцио.

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Куда может перейти Яремчук

Венеция сейчас ищет замену для своего нападающего Йоэля Похьянпало, который близок к переходу в Палермо. Одним из кандидатов на замену является украинец Роман Яремчук.

Итальянский клуб сделал предложение Олимпиакосу по аренде украинского форварда. Ожидается, что Яремчук вскоре должен принять решение.

Сейчас Венеция находится на 19-й позиции в Серии А.

Справка. В сезоне-2024/2025 Роман Яремчук сыграл 17 матчей за Олимпиакос, в которых забил два мяча.

Отметим, что украинец перешел в греческий клуб летом 2024 года из Брюгге.