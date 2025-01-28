Грецький Олімпіакос планує продати Романа Яремчука у найближчий час. Гравцем вже зацікавився один з аутсайдерів Серії А, пише 24 канал з посиланням на журналіста Джанлука Ді Марціо.

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Куди може перейти Яремчук

Венеція наразі шукає заміну для свого нападника Йоеля Пох’янпало, який близький до переходу в Палермо. Одним з кандидатів на заміну є українець Роман Яремчук.

Італійський клуб зробив пропозицію Олімпіакосу щодо оренди українського форварда. Очікується, що Яремчук незабаром повинен ухвалити рішення.

Наразі Венеція перебуває на 19-тій позиції в Серії А.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Роман Яремчук зіграв 17 матчів за Олімпіакос, у яких забив два м'ячі.

Відзначимо, що українець перейшов у грецький клуб влітку 2024 року з Брюгге.