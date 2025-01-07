Звезда МанЮнайтед может перейти в клуб, где играет украинский футболист

Зимнее трансферное окно продолжается, а клубы работают над поиском усиления состава на вторую половину сезона. Олимпиакос заинтересовался игроком Манчестер Юнайтед.

Клуб, где играет Роман Яремчук, планирует подписать Антони. Греческий коллектив работает над тем, чтобы бразильский вингер присоединился в команду этой зимой, сообщает 24 канал со ссылкой Флориана Плеттенберга.

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Какие шансы у Антони оказаться в Греции

Сейчас продолжаются переговоры между клубами по переходу Антони. Обе стороны пытаются заключить взаимовыгодное соглашение.

Бразильцу также было сообщено о намерениях Олимпиакоса взять в игрока в аренду. Греческий клуб не оставляет надежду подписать звездного игрока Манчестер Юнайтед.

К слову. Антони присоединился к Манчестер Юнайтед в 2022 году за 95 миллионов евро. Бразилец не смог оправдать ожидания руководства и фанатов клуба.

В текущем сезоне Антони сыграл в 12 матчах за Манчестер Юнайтед. Бразильский вингер имеет в своем активе лишь один забитый мяч.

Переход в Олимпиакос может помочь Антони восстановить карьеру. Ведь в греческом клубе он будет получать больше игровой практики и сможет вернуть физическую форму.