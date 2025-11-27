"Мы на него рассчитываем": тренер Реала оценил дебютное выступление Лунина в сезоне
- Андрей Лунин дебютировал в сезоне за Реал в матче Лиги чемпионов против Олимпиакоса, где команда победила со счетом 4: 3.
- Тренер Хаби Алонсо выразил удовлетворение выступлением Лунина, несмотря на три пропущенных гола, и отметил его готовность и уверенность во время игры.
В среду, 26 ноября, состоялся поединок 5 тура Лиги чемпионов по футболу между Олимпиакосом и Реалом. "Сливочные" в ярком противостоянии одержали победу со счетом 4:3.
В их составе впервые в сезоне сыграл Андрей Лунин. После финального свистка наставник мадридцев Хаби Алонсо высказался о выступлении украинского вратаря, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Реала.
Читайте также Умер выдающийся итальянский вратарь Буффон
Что Алонсо сказал о Лунине после матча ЛЧ?
Главный тренер "сливочных" остался доволен выступлением своего голкипера. Он похвалил Лунина за игру, несмотря на три пропущенных гола.
Он имеет замечательный характер и всегда готов. Лунин доказывал это на протяжении всей своей карьеры, и мы очень в него верим. Он прекрасно справляется с ролью игрока, который должен быть наготове в любой момент. Жаль, что Андрей пропустил три мяча, но он передавал много спокойствия и уверенности. Мы на него рассчитываем, когда это нужно, и он будет играть,
– заявил тренер.
Отметим, что украинский вратарь получил свой шанс из-за желудочно-кишечной инфекции у Тибо Куртуа. Ожидается, что бельгиец будет готов вернуться на поле уже в следующем матче.
Справка. За 90 минут Лунин совершил пять сейвов и отдал 34 из 42 точных передач. В его активе был также один вынос мяча и 12 перехватов. За свое выступление он получил оценку 6,7 от статистического портала WhoScored.
В этом поединке историю Лиги чемпионов переписал Килиан Мбаппе. Он забил все четыре гола команды и установил абсолютный рекорд турнира.
Что известно о карьере Лунина в Реале?
Андрей стал игроком "сливочных" в 2018 году, перейдя из луганской Зари.
Первые два сезона его отправляли в аренды, после чего он постоянно является игроком обоймы Реала.
Всего провел за мадридцев 63 матча, в которых пропустил 73 гола и 22 раза оставлял свои ворота "сухими".
Стал автором первого ассиста в XXI веке среди вратарей Реала.
Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.