"Мы на него рассчитываем": тренер Реала оценил дебютное выступление Лунина в сезоне

В среду, 26 ноября, состоялся поединок 5 тура Лиги чемпионов по футболу между Олимпиакосом и Реалом. "Сливочные" в ярком противостоянии одержали победу со счетом 4:3.

В их составе впервые в сезоне сыграл Андрей Лунин. После финального свистка наставник мадридцев Хаби Алонсо высказался о выступлении украинского вратаря, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Реала.

Что Алонсо сказал о Лунине после матча ЛЧ?

Главный тренер "сливочных" остался доволен выступлением своего голкипера. Он похвалил Лунина за игру, несмотря на три пропущенных гола.

Он имеет замечательный характер и всегда готов. Лунин доказывал это на протяжении всей своей карьеры, и мы очень в него верим. Он прекрасно справляется с ролью игрока, который должен быть наготове в любой момент. Жаль, что Андрей пропустил три мяча, но он передавал много спокойствия и уверенности. Мы на него рассчитываем, когда это нужно, и он будет играть,

– заявил тренер.

Отметим, что украинский вратарь получил свой шанс из-за желудочно-кишечной инфекции у Тибо Куртуа. Ожидается, что бельгиец будет готов вернуться на поле уже в следующем матче.

Справка. За 90 минут Лунин совершил пять сейвов и отдал 34 из 42 точных передач. В его активе был также один вынос мяча и 12 перехватов. За свое выступление он получил оценку 6,7 от статистического портала WhoScored.

В этом поединке историю Лиги чемпионов переписал Килиан Мбаппе. Он забил все четыре гола команды и установил абсолютный рекорд турнира.

Что известно о карьере Лунина в Реале?