За всю историю независимости Украины 47 спортсменов получили звание олимпийского чемпиона. Лишь пятеро из них смогли сделать это несколько раз.

Их судьба сложилась по-разному: кто-то еще не завершил карьеру и способен порадовать нас новыми достижениями, кто-то тренирует новое поколение. Но есть и те, кто потерял олимпийскую славу, променяв ее на титул предателя. 24 Канал рассказывает о наших мультичемпионах.

Кто из украинцев стали олимпийскими чемпионами несколько раз?

Рекордсменкой по количеству золотых наград остается Яна Клочкова. В активе пловчихи 4 высшие награды – две на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее и еще две на Играх-2004 в Афинах. Ее коронные дистанции – 200 и 400 метров комплексом.

К сожалению, "золотая рыбка" оказалась исполнительницей желаний врагов Украины. После начала полномасштабного вторжения она не осудила Россию, а в 2023 году блогер Слава Демин рассказал, что Клочкова находится в оккупированном Крыму. В конце концов в декабре 2025 года Президент Владимир Зеленским лишил ее государственных выплат.



Яна Клочкова / фото из соцсетей

Боксер Василий Ломаченко также имеет в Украине сейчас далеко не самую лучшую репутацию. Хотя спортивный талант уроженца Белгорода-Днестровского нельзя не признавать.

Ему не было равных на Олимпиаде-2008 в Пекине и Играх 2012 года в Лондоне. Да и профи-карьера Ломы была достаточно яркой, хотя и гораздо менее успешной, чем у Александра Усика. Поговаривают, что Ломаченко откровенно завидует своему товарищу и поэтому прекратил общение и вообще стал довольно замкнутым.

В отличие от своих коллег, Лилия Подкопаева имеет сознательную гражданскую позицию и не боялась говорить о российском вторжении правду.

Из всей пятерки наших мультичемпионов именно Подкопаевой удалось первой выиграть сразу две золотые награды. Произошло это на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году. Гимнастка стала лучшей в абсолютном первенстве, а также вольных упражнениях.

Сейчас Подкопаева активно продвигает спорт и воспитывает дочь, которая тоже занимается гимнастикой.



Лилия Подкопаева со своими наградами / фото из Википедии

Фехтовальщица Ольга Харлан до сих пор не завершила свою блестящую карьеру – и прощаться с ее выступлениями точно не хотелось бы. Уроженка Николаева официально – самая титулованная украинская спортсменка на Олимпийских играх. В ее активе – аж шесть медалей.

Две из них золотые, и обе – в командных соревнованиях в сабле. Триумфальными для Ольги и ее партнерш стали Игры в Пекине 2008 года и свежая в памяти парижская Олимпиада-2024.

Золотая олимпийская команда Украины в сабле в Париже-2024 / фото Getty Images

Гребец Юрий Чебан свои медали высшей пробы получил на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и в Рио-2016. Оба раза он был самым быстрым в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 200 метров.

Сейчас Чебан – главный тренер сборной Украины, который уже имеет воспитанницу-призерку Олимпиады: Анастасия Четвертикова получила серебро в Токио.

К сожалению, на Зимних олимпийских играх мультичемпионов у нас пока нет. Надеемся, это исправят соревнования, которые стартуют через неделю.

