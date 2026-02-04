24 Канал собрал самые знаковые истории украинских спортсменов, которые являются мультимедалистами Олимпиад, но так и не привезли домой желанное золото.

Кто из титулованных украинцев так и не смог стать олимпийским чемпионом?

Людмила Лузан в свои 28 лет уже входит в топ-десятку самых успешных украинцев на Олимпийских играх. Всего на двух Олимпиадах гребчице на каноэ удалось получить аж три награды.

Однако до сих пор в ее активе нет золота: в паре с Анастасией Рыбачок они дважды финишировали вторыми на дистанции 500 метров, а сама Людмила в одиночных соревнованиях в Токио еще и была третьей на 200-метровке. У этого дуэта впереди еще немало возможностей все же подняться на высшую ступеньку пьедестала почета.

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок с серебром Парижа-2024

Руслана Таран на рубеже веков снискала славу самой успешной украинки в достаточно специфическом для нашей страны и олимпийского движения в целом парусном спорте. Крымчанка участвовала в трех Олимпиадах, и с каждой не возвращалась без награды. В ее активе бронзы Атланты-1996 и Сиднея-2000, а также серебро Афин-2004. К сожалению, до золота яхтсвумен так и не дотянулась.

Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов пока не может преодолеть проклятие финалов: он дважды выходил в схватку за золотую медаль и дважды уступал. Но в 27 лет и с таким опытом спортсмену, который родился в Азербайджане, но в детстве переехал в Украину, вполне по силам в Лос-Анджелесе разменять серебро на золото.

Парвиз Насибов на Олимпийских играх

Сергей Кулиш, в отличие от других наших атлетов в списке, свои олимпийские медали получил с перерывом на один цикл. В Токио-2021 стрелку не удалось попасть в тройку лидеров ни в пневматике, ни в соревнованиях с мелкокалиберными винтовками.

Зато в Рио-2016 и Париже-2024 Кулиш, который является капитаном Вооруженных Сил Украины, получил серебряные награды.

Сергей Кулиш

