24 Канал зібрав найбільш знакові історії українських спортсменів, які є мультимедалістами Олімпіад, але так і не привезли додому омріяне золото.

Хто з титулованих українців так і не зміг стати олімпійським чемпіоном?

Людмила Лузан у свої 28 років вже входить до топ-десятки найбільш успішних українців на Олімпійських іграх. Усього на двох Олімпіадах веслувальниці на каное вдалося здобути аж три нагороди.

Проте досі в її доробку немає золота: у парі з Анастасією Рибачок вони двічі фінішували другими на дистанції 500 метрів, а сама Людмила в одиночних змаганнях у Токіо ще й була третьою на 200-метрівці. У цього дуету попереду ще чимало можливостей все ж піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани.

Людмила Лузан та Анастасія Рибачок зі сріблом Парижа-2024 / фото з інстаграму

Руслана Таран на межі століть здобула славу найуспішнішої українки в досить специфічному для нашої країни і олімпійського руху загалом вітрильному спорті. Кримчанка брала участь у трьох Олімпіадах і з жодної не поверталася без нагороди. В її активі бронзи Атланти-1996 та Сіднея-2000, а також срібло Афін-2004. На жаль, до золота яхтсвумен так і не дотягнулася.

Борець греко-римського стилю Парвіз Насібов поки не може подолати прокляття фіналів: він двічі виходив до сутички за золоту медаль і двічі поступався. Але у 27 років і з таким досвідом спортсмену, який народився в Азербайджані, але в дитинстві переїхав до України, цілком до снаги у Лос-Анджелесі розміняти срібло на золото.

Парвіз Насібов на Олімпійських іграх / фото Getty Images

Сергій Куліш, на відміну від інших наших атлетів у списку, свої олімпійські медалі здобув з перервою на один цикл. У Токіо-2021 стрільцю не вдалося потрапити до чільної трійки ні в пневматиці, ні в змаганнях з дрібнокаліберними гвинтівками.

Натомість у Ріо-2016 та Парижі-2024 Куліш, який є капітаном Збройних Сил України, здобув срібні нагороди.

Сергій Куліш / фото Міністерства молоді та спорту України

